Antoine Griezmann connaît un début de saison très étrange. Le champion du monde 2018 brille avec son club espagnol de l'Atlético Madrid. "Grizou" retrouve de la réussite et le chemin des filets, deux choses qui le fuyaient depuis plusieurs mois. Il a inscrit deux buts en trois matchs depuis la reprise de la saison. Son dernier en date, face à Valence, le 29 août, a donné la victoire à son équipe (1-0).

Si Antoine Griezmann est convaincant, son entraîneur, Diego Simeone, ne l'a pas encore titularisé. Depuis trois matchs, le coach de l'Atlético Madrid fait démarrer l'attaquant français sur le banc des remplaçants et le fait entrer, à chaque fois, juste après l'heure de jeu (62e, 62e et 64e). L'attaquant des Bleus n'a pas encore accumulé les 100 minutes de jeu...

Le joueur de 31 ans est au cœur d'une bataille entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Pour la seconde année consécutive, Antoine Griezmann est prêté par le club catalan dans la capitale espagnole. Comme le révèle le quotidien L'Équipe, l'Atlético Madrid devra lever l'option d'achat de 40 millions d'euros et les verser à Barcelone si Griezmann participe à 50% des matchs du club madrilène cette saison. Et cette somme, le club voisin du Real Madrid ne veut pas s'en acquitter.

45 minutes ou rien

Pour qu'une rencontre soit comptabilisée dans ce total, l'attaquant des Bleus doit, au moins, disputer 45 minutes. Résultat, depuis le début de la saison, le natif de Mâcon en est à 0% de match disputé. Une méthode qui ne passe pas auprès des dirigeants catalans. À l'été 2019, le FC Barcelone avait déboursé 135 millions d'euros pour attirer Griezmann, alors joueur de l'Atlético Madrid.

Et cette situation n'arrange évidemment pas l'attaquant des Bleus. S'il a la confiance de Didier Deschamps, le champion du monde 2018 veut être prêt et attaquer le Mondial dans la meilleure forme possible. Devoir se contenter d'une trentaine de minutes ne va pas plaire à Griezmann sur le long terme. Pour rappel, le premier match de l'équipe de France à la prochaine Coupe du monde sera le 22 novembre prochain face à l'Australie.

