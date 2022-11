DÉBAT - Coupe du monde 2022 : fallait-il emmener Benzema au Qatar ?

Karim Benzema et Kylian Mbappé à Split le 6 juin 2022

Fallait-il emmener Karim Benzema au Qatar ? Gêné à la cuisse droite depuis un mois, longtemps incertain pour le premier match de l'équipe de France face à l'Australie (mardi 22 novembre, 20h heure française), le Ballon d'Or a été contraint de déclarer forfait pour l'ensemble de la Coupe du monde en raison d'une blessure à la cuisse gauche cette fois.

"Non, Didier Deschamps n'aurait pas dû l'appeler, estime Christian Ollivier, chef du service des sports de RTL. Pour deux raisons extrêmement factuelles mais qu'on peut discuter. Un, il y avait un préalable donné par le sélectionneur : pas de Mondial pour un Bleu qui n'a pas un temps de jeu suffisant. Deux : pas de Mondial pour un Bleu qui viendrait sur une jambe".

"Benzema n'est pas un joueur comme les autres, répond Pascal Praud, donc il fallait tout tenter. C'est ce qu'on avait fait en 2002 avec Zinédine Zidane. ON fait toujours ça avec le meilleur joueur de son équipe. On ne peut pas ne pas tenter. On sait aujourd'hui les progrès médicaux, ça peut aller très très vite, surtout dans le domaine musculaire".

