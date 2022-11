Coupe du monde : Benzema et Varane seront-ils en mesure de jouer face à l'Australie ?

Raphaël Varane (au sol) et Karim Benzema avec trois membres du staff des Bleus le 17 novembre 2022 à Doha

QATAR 2022 - J-2 : Benzema et Varane seront-ils en mesure de jouer face à l'Australie ?

Les deux anciens coéquipiers du Real Madrid étaient bien présents sur le terrain, jeudi 17 novembre pour le premier entraînement des Bleus au Qatar, mais pas du tout pour effectuer les mêmes exercices que les 24 autres joueurs : les convalescents Karim Benzema et Raphaël Varane sont encore restés en marge du groupe, alimentant l'inquiétude avant l'entrée en lice de l'équipe de France mardi 22 novembre (20h) contre l'Australie.



Cette séance était importante dans le protocole de montée en puissance élaboré par le préparateur physique Cyril Moine. C'était la première vraie séance à intensité, avec notamment des séquences de matchs, collectives. Et tout cela s'est donc fait sans le patron de la défense et sans le buteur Ballon d'Or. Alors oui, ils courent, font des accélérations, beaucoup d'abdominaux, de gainage - Benzema est d'ailleurs très impressionnant, mais ça n'en fait pas pour le moment un footballeur apte à jouer.

En tout, l'attaquant de 34 ans n'a joué que 26 minutes en match depuis le 19 octobre dernier. Officiellement il n'a jamais de vraie blessure : on parle de gêne à la cuisse. Lui affirme qu'il n'a rien de grave mais veut absolument être à 100%. Comme Raphaël Varane, lui aussi touché à une cuisse, il pourra probablement jouer mardi prochain. Mais avec deux interrogations majeures.

Primo, quel est le risque de rechute, de nouvelle blessure, avec le stress, des efforts violents, des chocs qu'ils n'auront plus subis depuis plusieurs semaines ? Secundo, quel niveau de performance durant le match ? On sait que les joueurs ont besoin de rythme, d'enchainer les rencontres. Là, ils ont relâché l'effort et ça ne revient pas en un claquement de doigts.

