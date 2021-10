Rachel Khan reprend des passages du dernier livre d'Alain Finkielkraut sur un air d'Eminem

"Ashkénathon" : c'est l'étonnant surnom qu'a attribué Rachel Khan, autrice de Racée, à Alain Finkielkraut. Une référence à Akhenaton, membre phare du groupe de rap marseillais IAM. Un nom attribué au philosophe en raison de son origine Ashkénazes et car il est, selon elle, "l'un des meilleurs rappeurs de ce dernier siècle".

"Pour faire un bon rappeur, il faut cinq éléments : quelqu'un sait bien déraper, quelqu'un qui a des punchlines percutantes, un homme qui se bat contre l'intolérable, du courage, et qui a un 'seum'", a détaillé l'écrivaine, avant de reprendre des phrases de L'Après Littérature, dernier ouvrage d'Alain Finkielkraut, avec en fond la piste instrumentale de "Cleanin' Out My Closet" du rappeur américain Eminem.

Alain Finkielkraut a décidé d'inviter Rachel Khan dans son Journal Inattendu sur RTL car il voit en elle "une femme très courageuse à une époque extrêmement tendue, agressive, où on essaye de faire croire à l'existence d'un peuple intersectionnel et multiculturel face à un mâle blanc horrible".