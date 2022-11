La chronique de Laurent Gerra du mardi 22 novembre

Ce mardi soir, c'est le premier match des Bleus au Qatar face à l'Australie. Faisons le point avec notre consultant, l'ancien sélectionneur des Bleus : Raymond Domenech.

"Je vois une très bonne coupe du monde pour les Bleus. Benzema est en claquettes-chaussettes chez lui sur son canapé, une binouse à la main et une poche à glaçons sur la cuisse", explique Raymond Domenech. "Pogba, lui aussi est chez lui et il se fait un café… pas pour le boire, hein, non, il file le marc à son marabout pour savoir s’il restera suffisamment de joueurs à Deschamps pour faire une équipe complète", ajoute-t-il.

La Coupe du monde avec donc le premier match de l’équipe de France ce soir face à l’Australie. Ils seront nombreux les supporters français à soutenir les Bleus. Parmi eux, notre ami MC Bâtard. "Wesh, la meuf à RTL, elle est sensible de la feuille alors que tous les jours, elle se prend ça dans son casque", décrit le supporter.

De son côté, Laurent Ruquier hurle : "Les Grosses Têêêêêêêtes avec aujourd’hui une Grosse Tête qui n’a pas la taille mannequin et qui pourtant me taille des costaaaaaards car Bernard Mabiiiiiiiiiille ! Hou hou hou !" "! Je soufflerai dans ma corne de gazelle à chaque fois que les bleus y vont marquer pendant cette coupe du monde au quatre-quart", renchérit MC Bâtard.

