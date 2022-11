ÉDITO - Coupe du monde : Bouhafsi "rêve de voir un geste symbolique de Lloris ou Mbappé"

Ce mercredi 24 novembre, les Allemands se sont couvert la bouche en signe de protestation juste avant le coup d'envoi de leur match face au Japon. L'Allemagne a perdu (2-1), une énorme défaite sportive, mais elle a gagné avec ce geste un match beaucoup plus important, celui de la liberté d'expression, sous les yeux d'un président de la FIFA, Gianni Infantino, médusé.

Les Allemands ont montré la voie au reste du monde. Ce même Gianni Infantino, qui a exprimé son rejet du brassard inclusif LGBT arc-en-ciel que voulait porter cette sélection, allant même jusqu'à exiger que l'équipe de Belgique retire le mot amour du col de son maillot. Ce même Gianni Infantino qui a affirmé que les capitaines des sélections pourraient porter des brassards contre les discriminations la semaine dernière, avant de rétropédaler.

Ce même Gianni Infantino qui a fait savoir via ses subordonnés qu'il y aurait des sanctions sportives et au moins un carton jaune si un joueur portait ce brassard ou faisant un geste de contestation, après le genou à terre des Anglais face à l'Iran. Ce même Gianni Infantino qui a reçu une médaille au Kremlin en 2019 avant de remercier la Russie pour avoir accueilli la meilleure Coupe du monde possible, alors que Vladimir Poutine avait déjà attaqué la Crimée et l'Ukraine.

Ce même Gianni Infantino devrait comprendre que l'homophobie n'est pas une opinion mais un délit. Ce même Gianni Infantino devrait être au stade samedi pour assister à France-Danemark. On rêve de voir ce même Gianni Infantino démoralisé devant le geste symbolique de Lloris ou encore Mbappé.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info