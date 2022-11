La chronique de Laurent Gerra du jeudi 17 novembre

Gérard Depardieu est en colère. Il est énervé à cause du Beaujolais nouveau. "Aujourd’hui, c’est devenu ordinaire de critiquer le Beaujolais nouveau, et c’est ça qui m’énerve ! On le sait, que c’est une opération commerciale ! On le sait, qu’il a un goût de banane artificiel ! Mais c’est la tradition, t’entends ?", explique l'acteur à Mademoiselle Jade.

Fabien Roussel est moustachu. Le Secrétaire national du Parti communiste participe au mouvement Movember. On en parle avec son conseiller et meilleur ami, le fils du regretté Georges Marchais, Olivier Marchais. "J’vous vois venir avec vos sous-entendus sexisses… Si y s’fait pousser les bacchantes, mon Fabien Roussel, c’est pas pour plaire à ces dames, c’est pour inciter les travailleurs à s’faire dépister le cancer du côlon. C’est un geste solidaire au mois de novembre que nous autres au Parti Communisse, on encourage !", résume Olivier Marchais.

C'est désormais officiel, Céline Dion sera bientôt au cinéma dans une comédie romantique où elle jouera son propre rôle. "Mais Tabernac’, tout l’monde a oublié qu’mon premier grand rôle au cinéma, c’était dans Titanic de James Cameron ! (...) Je faisais la sirène d’alarme qu’on entend à la fin quand l’bateau coule. Mais là, c’est aut’chose, Calice ! Le film s’appelle Love again et c’t’une histoire d’amour entre une veuve et un veuf qui s’échangent des SMS par erreur mais ça va les rapprocher et y vont finir par s’aimer", détaille Céline Dion.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info