La chronique de Laurent Gerra du mercredi 23 novembre

La France a réussi son entrée dans la coupe du monde de football avec un score de 4 à 1 contre l’équipe d’Australie. Nous sommes ce matin avec le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps.

"Ben je dirais qu’en effet, comme le dit le proverbe : tout est bien qui commence bien. Donc à défaut d’être une mauvaise chose, c’est plutôt une bonne chose", précise Didier Deschamps.

Qui dit Coupe du monde de football dit bien souvent repas devant la télé. On en parle avec notre diététicien préféré : Benjamin Castaldi. "Avec mon régime Comme j’aime coupe du monde, on mélange dans un grand saladier tout ce qu’il y a dans le frigo et on touille bien", détaille-t-il. "Ma mamie cocue, Simone Signoret, elle rajoutait aussi un ou deux litres de rouge pour faire descendre", ajoute Benjamin Castaldi.

Pap Ndiaye l’a annoncé : les mathématiques obligatoires vont faire leur retour dans le tronc commun en première. Comment faire aimer les mathématiques aux lycéens ? On en parle avec notre expert scientifique : Michel Chevalet. "Les mathématiques : comment ça marche ? Et bien, c’est très simple, grâce aux mathématiques, on calcule tout. Pour les faire aimer aux jeunes, il suffit donc de leur faire calculer des choses qui les intéressent", argumente-t-il.

"Par exemple en leur demandant : sachant que je gagne 20 euros d’argent de poche par semaine et que j’en claques 10 en Mac Do, au bout de combien de semaines vais-je pouvoir m’acheter une Playstation 5 à 800 euros ?", précise l'expert scientifique.

