Vous connaissez le Black Friday, cette journée de rabais XXL, qui a déboulé chez nous en 2010, mais qui est née aux États-Unis dans les années 70. L’expression date des années 50 et désigne le lendemain de Thanksgiving, fête nationale qui se déroule le 4ème jeudi du mois de novembre.

Traditionnellement le lendemain de Thanksgiving, le vendredi est férié, les Américains partaient en masse en week-end, ce qui provoquait des bouchons et une journée noire sur les routes. Un "Black Friday", une journée cauchemar pour les automobilistes et les policiers chargés de surveiller les routes. En revanche, pour les plombiers, c’est la plus belle journée de l’année !

Les plombiers ne l’appellent pas le Black Friday, mais le Brown Friday, le "vendredi marron". Pour Thanksgiving, les Américains cuisinent traditionnellement une dinde avec des pommes de terre en grande quantité pour recevoir toute la famille à la maison. Conséquence de tout ça : de la graisse de la dinde qui se met dans la tuyauterie, des pelures de pommes de terre et à l’arrivée bien souvent un évier bouché, sans compter parfois aussi des toilettes bouchées...

Ainsi, le vendredi d’après-Thanksgiving, on enregistre 50% d’appels en plus aux plombiers pour venir en urgence tout déboucher. Et là c’est sur leur téléphone qu’il y a un embouteillage ! Mais bon c’est une journée qui au final fait tout sauf plomber leur chiffre d’affaires.

