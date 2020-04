Olivia Wilde, Patrick Dempsey et Sandra Oh mobilisés contre le coronavirus

publié le 08/04/2020 à 14:14

Les plus grandes stars de Dr House à Grey's Anatomy se mobilisent contre le coronavirus. Patrick Dempsey (Grey's Anatomy), Zach Braff (Scrubs), Neil Patrick Harris (Docteur Doogie) ou encore Maura Tierney (Urgences) et Sandra Oh (Grey’s Anatomy) apparaissent dans une vidéo postée par Olivia Wilde (Dr House).

La star avait lancé un appel à ses anciens partenaires du petit écran et à tous les acteurs et actrices des séries qui se déroulent dans le milieu hospitalier, pour soutenir les personnels soignants qui luttent chaque jour contre le coronavirus. Ce casting XXL réuni a en commun d'avoir incarné ou de toujours jouer un médecin, chirurgien, infirmière, entre autres, sur le petit écran.

"Au nom de tous les faux docteurs, nous souhaitons remercier ces vrais soignants super-héros qui se retrouvent en première ligne de cette crise", écrit Olivia Wilde dans son post Instagram en ajoutant un lien pour faire un don sur Thrive Global, afin de soutenir financièrement "les ressources essentielles pour ceux qui risquent leur vie pour nous".