ÉDITO - Coupe du monde : "Tous derrière Didier Deschamps", appelle Mohamed Bouhafsi

L'équipe de France défie l'Australie mardi 22 novembre pour son premier match du Mondial. Et pour sa 3e Coupe du monde en tant que sélectionneur, Didier Deschamps mérite un immense soutien. Même si les oiseaux de mauvais augure vont jusqu'à souhaiter un mauvais résultat des Bleus pour voir arriver Zinédine Zidane à la tête de la sélection.

Mais pourquoi choisir ? On peut aimer Zidane et espérer être champion du monde avec Didier Deschamps. Lui seul peut nous permettre de garder la coupe à la maison. Et qu'on ne vienne pas me parler de la "chatte à DD". Le mondial au Qatar fait polémique, le climat est délétère autour de la Fédération Française de football et de son président Noël le Graët. L'équipe de France doit faire sans Pogba, Kanté, Kimpembe ou encore Benzema.

En clair, s'il nous reste un roc, un point d'appui, c'est Didier Deschamps. Soyons tous derrière le sélectionneur des Bleus. Selon un sondage BVA pour Orange et RTL, 48% des Français pensent regarder les matchs de l'équipe de France si celle-ci atteint au moins les quarts de finale.

Mais n'attendons pas les quarts de finale, cessons d'attendre le goût de la victoire pour être fiers d'être Français. Ce soir, les Bleus doivent sentir la ferveur. Didier Deschamps n'est pas dos au mur, c'est la France qui est dans cette position. Ce mur, on va le gravir tous ensemble et ça commence dès ce soir face à l'Australie.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info