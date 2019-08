publié le 21/08/2019 à 07:32

L'eau-de-vie charentaise a le vent en poupe. Le cognac, distillat de vin du Cognaçais vieilli en fût, a longtemps été boudé par les consommateurs, notamment dans les années 1990. Didier Gourdet, producteur depuis 40 ans à Allas-Champagne à 30 kilomètres au sud de Cognac, savoure les excellents résultats de vente du cognac : "Ça fait plaisir, je pense que c'est dû aux nouveaux modes de communication. Ces gros groupes financiers ont donné une image de luxe au cognac."

Ces 211 millions de bouteilles vendues placent plus que jamais le cognac à la première place des appellations en France. Un succès qui rejaillit sur tout le département de la Charente. "Les chiffres disent que 60.000 personnes vivent du cognac, c'est probablement beaucoup plus, selon Christophe Forget, vice-président du bureau national interprofessionnel du cognac. Parce que c'est l'artisan local et c'est toute la vie locale qui en perçoivent tous les fruits."

Le cap des 211 millions de bouteilles vendues sera-t-il dépassé l'année prochaine ? "Je crois qu'une bouteille de spiritueux vendue dans le monde sur 100 est du cognac, explique Christophe Forget. Donc il y a une très grande marge de progression." En attendant, les 4.000 viticulteurs de la région de Cognac se préparent pour les vendanges. Elles devraient débuter le 25 septembre.

Transport routier - Rentrée du gouvernement, avec notamment la réforme des retraites. Les routiers attendent la ministre des Transports Élisabeth Borne, qu'elle cumule avec l'Écologie, au tournant. La profession a perdu ces derniers mois sa ristourne de deux centimes sur le fioul. Elle va subir les bonus malus sur les CDD courts. Et menace de bloquer les routes.

Migrants - La justice italienne a ordonné le débarquement sur l'île de Lampedusa en Sicile des migrants recueillis par le navire humanitaire espagnol Open Arms, provisoirement mis sous séquestre. Ils ont débarqué. La France s'est engagée à accueillir 40 migrants.



G7 à Biarritz - Le contre-sommet organisé par les altermondialistes débute officiellement aujourd'hui. Plus de 13.000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a promis la plus grande fermeté face à d'éventuelles violences. Hier, 5 personnes suspectées de vouloir s'en prendre aux forces de l'ordre ont été arrêtées.