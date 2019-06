publié le 29/06/2019 à 18:32

Il faudra sans doute plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant de dresser le bilan humain de la canicule, de même que le bilan économique. Les incendies dans le Gard ont détruit 11 maisons et plus de plus de 620 hectares. Les vignes semblent avoir particulièrement souffert dans ce département, ainsi que dans l'Hérault.

"Jamais un agriculteur aurait pu imaginer d'avoir son feuillage, ses raisins brûlés par un coup de chaud. On n'avait jamais vu ça", s'étonne Jérôme Despey, président de la Chambre d'agriculture de l'Hérault. "Les vignes sont brûlées, le feuillage est vraiment cramé, on dirait qu'on l'a passé un chalumeau. Les grappes de raisin sont en train de devenir marron, c'est-à- dire qu'elles sèchent (...) Les périodes de chaud, 40 degrés, on les a eu, mais là, on a sûrement atteint un autre niveau. On va essayer de comprendre comment ça a pu arriver et faire autant de dégâts".

