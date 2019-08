G7 à Biarritz : arrestation de 5 personnes qui voulaient attaquer les forces de l'ordre

et Paul Turban

publié le 20/08/2019 à 13:17

Biarritz est sous pression alors qu'elle accueillera les chefs d'État et de gouvernement du G7 du 24 au 26 août. Des mesures de sécurité drastiques ont été mises en place. Quatre hommes et une femme ont été interpellés dans différentes régions de France, à Tours, dans le Loiret, les Landes et en Bretagne, selon des informations de BFMTV confirmées par RTL.

Ces cinq personnes projetaient de "cramer l'hôtel" où des gendarmes mobiles doivent loger à l'occasion du G7. Repérés sur les réseaux sociaux, où ils ont évoqué la localisation des forces de l'ordre et incité les lecteurs à aller incendier l'hôtel. Tous sont connus des services de renseignement pour appartenir à la mouvance anarcho-autonome.

Les cinq suspects vont être présentés au tribunal pour association de malfaiteurs en vue de commettre un délit.

La sécurisation de Biarritz est un défi. La ville a été divisée en deux zones, dont l'une est quasiment inaccessible. 10.000 policiers et gendarmes sont mobilisés.