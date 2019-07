publié le 10/07/2019 à 08:31

Le remboursement du gazole aux transports routiers va être réduit de 2 centimes par litre à partir de 2020. "Cela représente une contribution de 140 millions d'euros en année pleine" a déclaré la ministre des Transports, Elisabeth Borne, à l'issue du Conseil de défense écologique mardi 9 juillet.

Avant même que le projet soit entériné, la Fédération nationale des transports routiers avait mis en garde le gouvernement contre des "débordements" en septembre s'il ne renonçait pas à ses projets d'augmentation de la fiscalité du secteur. Les professionnels du secteur se sont une nouvelle fois réunis mardi 9 juillet, et promettent des manifestations à la rentrée.



Jean-Marc Rivera, de l'organisation des transporteurs routiers européens, dénonce une mesure pénalisante. "Ce sera entre 500 et 800 euros par véhicule et par an, ce qui est énorme pour les entreprises. Mais on est surtout sur un dispositif qui va, une fois de plus, impacter les entreprises françaises, et pas nos concurrents étrangers. On est en train de tuer l'emploi avec une telle approche" déclare-t-il au micro de RTL.

