publié le 19/08/2019 à 16:00

Alors que le sommet du G7 s'ouvre ce week-end à Biarritz, les opposants commencent à se rassembler dès ce lundi à la frontière franco-espagnole. Ils organisent un contre-sommet, un événement annoncé comme pacifique et constructif.

La manifestation se tiendra les 21, 22 et 23 août notamment au centre des congrès Ficoba et à Hendaye. À la frontière avec Irun en Espagne, 12.000 personnes sont attendues, 80 organisations locales et internationales sont présentes.

Les autorités redoutent les débordements et la présence de Black-blocks. "Nous avons tout un système de navettes qui permet de circuler entre le camp et Hendaye. Sur le camp, nous allons pouvoir assurer les repas, les sanitaires, accueillir plusieurs milliers de personnes", rassure la porte-parole d'ATTAC, Aurélie Trouvé, à RTL.

À Hendaye, les participants se retrouveront dans "deux grands de lieux de conférences, débats", équipés de système de traduction, français, anglais, espagnol. "Nous avons les conditions logistiques pour que cela se passe de manière sereine et agréable pour tout le monde. Nous avons un consensus d'action publique, sur Hendaye, Irun, nous voulons que ce soit pacifique, déterminé mais pacifique", explique la porte-parole.

Elle ajoute qu'un service de médiation est organisé afin que ce "consensus d'action soit respecté.

D'importantes conséquences sur la circulation

Le maire de la commune espagnole d'Irun s'attend à d'importants bouchons à la frontière. "On verra, mais il y aura des bouchons, ce sont des jours très, très compliqués historiquement, à Irun, à la frontière. L’an dernier, presque 200.000 véhicules sont passés en cinq jours à la frontière. On a produit un bouchon de plus de 13 kilomètres, sans le G7 ! La réunion du G7, les manifestations et les contrôles auront un impact très négatif", explique José Antionio Santano, à franceinfo.



Tout comme le maire d'Hendaye, l'édile a demandé à ce que les forces de l'ordre soient le "moins visibles possible pour éviter toute provocation". Au total, "4.000 agents de la Ertzaintza, la police autonome basque seront mobilisés", ajoutent nos confrères.



Certains magasins et banques fermeront durant le contre-sommet afin d'éviter toute éventuelle dégradation.

Quel est programme ?

Plus de 70 conférences sont organisées, détaillées sur le site Alternativesg7.org. Parmi les thèmes abordés : le climat, le féminisme, le capitalisme, la diversité et la liberté des peuples ou encore la solidarité.



Le contre-sommet s'achèvera le dimanche 25 août par une action pacifique d'occupation de sept places du pays basque.