publié le 03/08/2019 à 19:15

Pour sa dixième campagne de fouilles, l'équipe de paléontologues d'Angeac-Charente est tombé sur un os de plus de 140 millions d'années. Le fémur du sauropode pèse 400 kilos et deux mètres de long. Après près d'un mois de fouilles, les paléontologues ont pu extraire le fémur en parfait état, vendredi 2 août.

Le conservateur du musée d'Angoulême et coordinateur des opérations, Jean-François Tournepiche évoque un "beau cadeau d'anniversaire", neuf ans après la découverte, en 2010, d'un autre fémur de sauropode, dinosaure géant, herbivore et quadrupède qui a fait naître la réputation du site situé entre Cognac et Angoulême.

Car depuis le début des fouilles, environ 7.000 pièces et 70.000 fragments ont été relevés sur les 750 m2 du site d'Angeac. "C'est blindé d'os", se régale Ronan Allain, paléontologue au Muséum d'histoire naturelle de Paris et rare spécialiste français des dinosaures.

C'est tout un écosystème qui apparaît grâce aux gestes attentionnés et précis d'une quarantaine de personnes, bénévoles, étudiants et professionnels. 45 espèces de vertébrés, dont plusieurs dinosaures, ont déjà été découvertes.

Il y a 140 millions d'années, c'était un environnement très humide, subtropical, "un peu comme les bayous du sud des États-Unis", explique Jean-François Tournepiche. "Il y avait un cours d'eau et des grands conifères, poursuit Ronan Allain. Crocodiles, tortues et poissons vivaient dans ce marécage. Sur la terre ferme, des dinosaures petits et grands. C'était un site vivant".

La dernière découverte en date, un fémur gauche, est d'autant plus remarquable qu'elle est en cohérence avec d'autres gros os trouvés à proximité dans un ensemble encore incomplet qui est probablement l'arrière-train d'un sauropode, une bête "qui devait faire une trentaine de mètres de long", selon Ronan Allain.

> Extraction du fémur de sauropode Crédit Image : GEORGES GOBET / AFP |

La surprise est venue mi-juillet alors qu'un jeune doctorant, Maxime Lasseron, a commencé à gratter un "bout d'os" qui s'est avéré être le monumental fémur. "Avec les autres, on se demandait quand on en verrait la fin. On se disait : 'Oh il y en a encore ! C'est quoi comme os ? Pourvu qu'il soit entier !'", s'est exclamé l'étudiant.



Ce fémur "est vraiment unique de part sa qualité de préservation, sa fossilisation parfaite, explique Ronan Allain. Il sera plus pertinent au niveau scientifique (que celui de 2010)".



En comparant les deux fémurs, dit le paléontologue, on pourrait apprendre s'il s'agit du même animal ou de la même espèce de sauropode, s'ils étaient contemporains, s'ils vivaient ensemble, et plein d'autres choses...



Cette quête aboutira peut-être, car la durée de vie du site charentais vient d'être prolongée : les carrières Audouin, propriétaires des lieux, ont offert aux paléontologues 4.000 m2 de plus à gratter. "On est occupés pour 30 ans !", s'enthousiasme le conservateur du musée d'Angoulême.