publié le 19/08/2019 à 10:00

Des orages de grêle ont provoqué de gros dégâts dans le Rhône. 13 départements du flanc est étaient en alerte orange et ça a tapé fort, effectivement, dans l'Ain, la Loire ou le territoire de Belfort.

Dans le Rhône, les pompiers sont intervenus des dizaines de fois mais c'est le Beaujolais qui a le plus souffert. La grêle a ravagé les vignes, et cela à seulement quelques semaines des vendanges. Une catastrophe pour Bernard Dessaintjeant, viticulteur à Saint-Vérand (Isère), qui a fait une croix sur sa récolte.

"Ça a commencé à 2 heures du matin, de la grêle, et puis ça s'est arrêté. À 5 heures, cela a recommencé, c'était des balles de ping-pong, des œufs de poule. Des orages comme on en voit pas souvent. Le vent tapait sur les vitres, des arbres cassés. Heureusement que j'étais à l'abri", raconte Bernard Dessaintjeant. "C'est massacré, les raisins c'est mort, la récolte est terminée. J'arrête peut-être, on arrache les vignes et on n'en parle plus", soupire le viticulteur.

L'#orage de #grêle redouble de violence au péage de Villefranche Limas sur l'autoroute A6 où la chaussée est recouverte de plusieurs centimètres d'eau. Les trombes d'eau réduisent fortement la visibilité. pic.twitter.com/jJTeQediul — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) August 18, 2019

¿ De gros orages de grêle sévissent dans le Beaujolais ce soir, comme ici à Pouilly-le-Monial dans le Rhône. (https://t.co/SCpJXc1GZv) pic.twitter.com/b5hO7x0ePH — Météo Express (@MeteoExpress) 18 août 2019