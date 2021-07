Contre la pluie qui peut rendre les nuits estivales un peu moroses, comment ne pas rester dans le confort douillet de son canapé ? Et quoi de mieux dans ces moments plein de douceur et de confort, que des images, des histoires et des sons qui stimuleront vos désirs ?

Que vous soyez en couple ou solo, cette liste non exhaustive de 9 films cultes saura faire grimper la température devant votre écran. Libre à vous de vous laisser guider par vos envies et vos fantasmes pour passer un délicieux moment.

Difficile de ne pas évoquer le cultissime 9 semaines 1/2 avec Kim Basinger et Mickey Rourke et de ne pas avoir les sens émoustillés lors de la scène où Joe Cocker chante You can leave your head on. Plus récent et entré dans l'histoire du cinéma, la saga 50 Nuances de Grey où Anastasia (Dakota Johnson) découvre sa sexualité et le SM, entre autres, en rencontrant Christian Grey (Jamie Dornan). Sans oublier la scène de la main de Rose (Kate Winslet) sur la vitre de la voiture à bord du Titanic.

1. "Ghost"

Sorti en 1990, le film réalisé par Jerry Zucker est notamment entré dans la légende pour une scène sensuelle sur le morceau Unchained Melody des Righteous Brothers. Passionnée de poterie, Demi Moore (Molly) s'attelle en pleine nuit à la confection d'un vase puis initie Patrick Swayze (Sam). Leurs mains entrelacées font immédiatement monter la température.

2. "Basic Instict"

Autre référence des années 1990, sorti deux ans plus tard, Basic Instinct dégage une tension sexuelle constante entre Sharon Stone (Catherine Tramell) et Michael Douglas (l'inspecteur Nick Curran). La scène de l'interrogatoire avec l'actrice alors âgée de 34 ans reste le temps fort du film de Paul Verhoeven, également symbolisé par un pic à glace.



3. "La Vie d'Adèle"

Toujours deux femmes à l'affiche mais beaucoup plus de scènes érotiques dans La Vie d'Adèle : Chapitres 1 et 2, le cinquième film réalisé et écrit par Abdellatif Kechiche. Adaptation du roman graphique Le bleu est une couleur chaude de Julie Maroh, la Palme d'or 2013 du Festival de Cannes est porté par Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos.

Il est déconseillé au moins de 16 ans à la télévision en France et interdit aux moins de 18 ans aux États-Unis.

4. "37°2 le matin"

Autre film français inspiré d'un roman, éponyme celui-là : 37°2 le matin, interdit aux moins de 18 ans à sa sortie en France en 1986, équivalent d'une interdiction aux moins de 16 ans aujourd'hui. Jean-Jacques Beineix s'y inspire d'une œuvre de Philippe Djian. Zorg (Jean-Hugues Anglade) rencontre Betty (Béatrice Dalle) avec qui il va vivre une histoire d'amour aussi passionnée que sensuelle avec en toile de fond un bungalow sur pilotis sur une plage de l'Aude.

5. "9 semaines 1/2"

Toujours en 1986 sort 9 semaines 1/2, interdit, lui, aux moins de 12 ans en France. Le film devient culte pour la scène où Kim Basinger offre un strip-tease à Mickey Rourke sur le tube de Joe Cocker You Can Leave Your Hat On. Leur aventure torride durera 9 semaines et demie.

6. "Mr. et Mrs. Smith"

Le réalisateur Doug Liman réunit à l'écran un couple de superstars qui le deviendra "à la ville" après le tournage de Mr. et Mrs. Smith : Angelina Jolie et Brad Pitt. Si le film ne rentre pas dans les annales, la scène où les deux tueurs à gages se réconcilient dans la cuisine fait partie des plus chaudes des dernières années.

7. "Cinquante nuances de Grey"

Phénomène littéraire du début des années 2010, le premier volet de la trilogie de l'auteure anglaise Erika Leonard est adapté au cinéma en 2015. Les aventures d'Anastasia Steele (Dakota Johnson) et Christian Grey (Jamie Dornan), qui l'entraîne dans une relation sadomasochiste, sont interdites aux moins de 12 ans sur grand écran et aux moins de 16 ans à la télévision.

8. "Titanic"

Impossible de ne pas évoquer une scène certes bien moins torride que la plupart de celles évoquées ci-dessus mais devenue culte en 1997 grâce à la tornade Titanic. Leonardo DiCaprio (Jack Dawson) et Kate Winslet (Rose DeWitt-Bukater) se retrouvent dans une voiture dans les entrailles du navire. Qui n'a jamais fait référence à la main de l'actrice collée à la vitre embuée ?

9. "Below Her Mouth"

Imaginez La Vie d'Adèle écrit, réalisé et produit par des femmes et vous obtiendrez ce film mettant en scène deux femmes, entretenant une liaison passionnée et passionnelle avec des scènes de sexe loin de négliger la beauté du plaisir féminin.