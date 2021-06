"Mare of Easttown" : Kate Winslet a refusé des retouches de son corps

Kate Winslet dans "Mare of Easttown"

publié le 02/06/2021 à 13:29

Pas question d'enjoliver la réalité pour Kate Winslet. Pour le tournage de sa dernière série, Mare of Easttown (OCS), l'actrice a refusé la proposition du réalisateur de couper au montage un "petit morceau de ventre" dans une scène de sexe, a-t-elle confié lundi 31 mai au New York Times.

"N'y pense même pas", aurait déclaré Kate Winslet au réalisateur Craig Zobel. Kate Winslet assure également dans cette interview avoir renvoyé deux fois l'affiche promotionnelle de la série en raison des retouches sur son visage. "Je leur ai dit : 'Les gars, je sais combien j'ai de rides sur le côté de mon œil. S'il vous plaît, remettez les toutes", raconte l'artiste, mondialement connue pour son rôle dans le film Titanic.

Dans cette série, Kate Winslet joue Mare Sheehan, une policière et grand-mère dans une ville de Pennsylvannie. En sept épisodes, Mare of Easttown développe une enquête criminelle, sur fond de vie personnelle compliquée pour Mare, dans une ambiance froide et envoûtante.

