"50 nuances de Grey" : "Je pense que c'est la fin d'un cycle", confie E. L. James

C'est l'événement du jour en librairie, la parution de "More Grey", le 6e et ultime tome de la saga "50 Nuances de Grey". L'auteure Erika L. James a accordé une interview exclusive à Bernard Lehut.

C'est l'événement du jour en librairie, la parution chez Lattès du 6e tome de la saga érotique Fifty Shades of Grey ou en bon français 50 nuances de Grey. Il a pour titre More Grey, un événement à double titre puisqu'il clôt officiellement la série créée il y a 10 ans par la britannique Erika Leonard James et devenue un phénomène mondial.

Ce 6e tome a fait un démarrage spectaculaire partout où il est déjà sorti, alors pourquoi donc mettre un terme à 50 nuances ? "Je pense que c'est la fin d'un cycle. Il y a d'autres choses que j'aimerais écrire, je voudrais faire une suite au roman Monsieur et j'ai d'autres histoires que j'aimerais développer également. Cela va me donner la chance de me consacrer à cela également", confie Erika Leonard James au micro de RTL.

Mais est-on bien sûr que More Grey sera l'ultime volume de la saga Fifty Shades ? À écouter E. L. James, le doute est permis : "Qui sait ? Le temps nous le dira, je dirai qu'il ne faut jamais dire jamais. Ce que j'aimerais, c'est quitter mes deux héros dans une bonne situation et je crois que c'est le cas maintenant", explique l'auteure.

Anastasia et Christian Grey sont enfin mariés. Figurez-vous, entre eux, ça reste toujours aussi torride et comme dans les deux tomes précédents, l'histoire est racontée du point de vue masculin, donc celui de Christian. Pour ma part, je persiste à dire que ça n'est définitivement pas mon genre de lecture. La plume de Mme James est toujours aussi anémique, son intrigue bien mollassonne, une littérature en débandade mais, voilà, ça n'empêche pas le succès triomphal et mondial d'être au rendez-vous depuis près de 10 ans.

Un phénomène considérable depuis 10 ans

Rappelons les chiffres : 150 millions de livres vendus dans le monde. La France n'a pas échappé à la fièvre Fifty Shades : près de 8 millions, tous formats confondus. Tout a commencé en 2011 quand E. L. James, fan de Twilight, écrit sur son blog, sous la forme d'un feuilleton, un pastiche érotique de la célèbre série de vampires. Le buzz s'enflamme, le feuilleton devient un livre numérique dont les ventes explosent aux États-Unis. Flairant le filon, un grand éditeur américain rachète les droits et publie Fifty Shades en version papier.

50 nuances donne naissance à un nouveau genre, le mummy porn ou porno pour mère de famille, fait passer la littérature SM de l'enfer des bibliothèques à la chambre à coucher conjugale et donne un coup de fouet aux ventes d'accessoires sexuels. Mme James a même lancé sa propre gamme de lingerie sexy. Dix ans après, comment explique-t-elle ce succès ? "Je n'ai aucune explication, je suis sidérée comme tout le monde. Quand j'ai publié mon premier, je rêvais d'en vendre 5.000 exemplaires. Toutes mes espérances ont été largement dépassées et pour tout cela je suis très reconnaissante aux lecteurs d'avoir aimé mes personnages", poursuit l'auteure.