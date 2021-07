Sexe : 3 astuces pour rebooster votre libido pendant l’été

L'été est indéniablement la meilleure saison pour rebooster votre libido et profiter des plaisirs charnels. D'ailleurs, 53% des Français avouent avoir davantage envie de faire des câlins l'été. Et cela s'explique par plusieurs raisons.

C'est tout d'abord une question physiologique liée aux hormones. La chaleur et la luminosité stimulent naturellement les glandes qui sécrètent la sérotonine et autres hormones du plaisir qui contribuent à notre bien-être. Idem pour la testostérone, responsable de notre libido. Nos sens sont donc déjà plus en éveil.

La lumière de l'été stimule la glande pinéale, ou le "siège de l'âme", comme l'appelait René Descartes, qui régule les cycles soleil et nuit et organise l'humeur. Ainsi, nous sommes plus avenant, plus engagé à la relation à l'autre, on n'est moins dans l'inhibition.

Il y a ensuite des prédispositions naturelles. L'été, on est moins habillé, les corps sont dévoilés. Le simple fait de montrer sa peau fait travailler le cerveau vers plus d'excitation. Sentir le vent directement sur la peau, marcher pieds nus dans le sable créé des stimuli supplémentaires, des sensations qui contribuent à mettre en éveil et exciter un peu plus notre système nerveux et nos pulsions.

1. Détendez-vous

Stress et libido ne font généralement pas bon ménage alors, si vous êtes de nature "tendue", profitez des vacances pour vous relaxer, et votre appétit sexuel suivra. La pause estivale se traduit généralement par plus de disponibilité et davantage de relâchement social. Une formule qui nous rend plus disponible à la sexualité et propice à se laisser l'esprit libre pour le désir.

Et si l'appétit sexuel n'est malgré tout pas au rendez-vous, essayez-vous au yoga, à la méditation, ou prenez rendez-vous pour un massage. L'essentiel étant de ralentir, respirer et vous libérer de toutes les tensions qui s'accumulent dans votre corps et votre esprit pour enfin jouir de l'été...

2. Faites du sport

Une activité physique augmentera grandement votre envie de faire des câlins. Cela peut paraître étonnant mais plus vous transpirez, plus vous libérez de phéromones, votre partenaire sera donc alerté tout naturellement de votre désir.

3. "Resexualisez" votre corps

La baisse de votre libido peut également provenir d'un complexe ou d'une certaine routine de couple. Paradoxalement, la nudité tue un peu le désir. Quand on est en permanence avec l'autre, en se baladant nu, on s'habitue à ne plus désirer. Les vêtements de saison sont donc une excellente raison de nourrir à nouveau votre sexualité. Plus ils sont légers, plus vous érotisez le regard de l'autre.