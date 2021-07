Sexe : 7 livres à découvrir ou redécouvrir pendant les vacances

Tandis que la pandémie de coronavirus ne cesse de venir contrarier nos plans, ne nous permettant plus de se projeter sur le long terme, il y a bien une activité qui, Covid ou non, peut nous occuper des heures entières : la lecture. Alors, si les précautions sanitaires restent d'usage au moment où le variant Delta inquiète le monde entier, pour un grand nombre de Français, l'heure des vacances a ou va sonner. Et avec elle la possibilité de se plonger dans un livre ou d'en dévorer des dizaines.

Si les polars et romans restent des valeurs sûres chez les lectrices et les lecteurs, certain(e)s vont peut-être en profiter pour s’intéresser à de nouveaux sujets et oser ouvrir des livres dont les pages feront monter un peu plus la température environnante. Parfois, ils vous divertiront ou vous éduqueront à des questions essentielles concernant la sexualité.

Voici une sélection non-exhaustive de livres à glisser dans votre valise. Bonne lecture.

1. "Connais-toi toi-même"

Selon une étude du laboratoire Terpan et du magazine So What ?, publiée en 2017, quatre femmes sur cinq savent situer leur clitoris. Mais 35% déclarent ne l'avoir jamais vu. C'est pour aider les femmes à explorer leur intimité que la journaliste Clarence Edgard-Rosa a publié Connais-toi toi-même, guide d'auto-exploration du sexe féminin.

Dans cet ouvrage, elle raconte comment est né le mouvement "Self Help", comment il est arrivé en France et livre la base à connaître concernant les parties génitales féminines. Un livre à mettre entre toutes les mains.

Connais-toi toi-même, guide d'auto-exploration du sexe féminin, Clarence Edgard-Rosa, éditions La Musardine, mai 2019, 64 pages, 12 euros

2. "Je m'en bats le clito ! Et si on arrêtait de se taire ?"

Le compte Instagram "Je m'en bats le clito", suivi par plus de 700.000 personnes, se décline en livre avec humour dans des phrases choc et cash qui font du bien à lire. L'ouvrage regroupe les meilleures phrases lancé par Camille, 22 ans, en octobre 2018.

Il apporte quelques éclairages d'actualité à grignoter pour se tenir informé des problématiques de société, et comprendre dans quoi s'inscrit le mouvement féministe. C'est cru, vrai, direct et puissant. De quoi décomplexer les plus timides d'entre vous.

Je m'en bats le clito ! Et si on arrêtait de se taire ?, Camille A., éditions Kiwi, 14 euros

3. "La Prédiction"

Alma a la trentaine. Elle est libre. Elle aime le sexe et le raconter dans une dizaine d'histoires érotiques à grignoter avec gourmandise et sans culpabilité. Échanger des sextos au travail, faire l'amour en silence dans une salle de bain, coucher avec son plan Q, avoir un rapport sexuel avec un couple...



L'autrice de La Prédiction a été censurée par Instagram mais ses mots doux, crus, osés et sensibles sont aujourd'hui gravés dans un livre, joliment mis en page.



La Prédiction, La Musardine, 328 pages, 15 euros

4. "Rituels de femmes pour dévoiler les trésors de la sexualité"

Dans le livre Rituels de femmes pour dévoiler les trésors de la sexualité, Maeva Poornima propose de nombreux rituels. Objectif : permettre aux femmes de laisser exprimer leur énergie sexuelle, aujourd'hui étouffée par la société. Ici, point de sacrifice mais des méditations guidées et autres exercices spirituels pour faire la paix avec son corps et découvrir sa puissance.



Rituels de femmes pour dévoiler les trésors de la sexualité, écrit par Maeva Poornima, photographie de Bibbie Friman, Courrier du livre, 202 pages, 18 euros

5. "Aimer c'est compliqué"

Il y a cinq ans, la journaliste Lucile Bellan lançait la chronique "C'est compliqué" sur le site Slate.fr. Courrier du cœur des temps modernes, adapté en podcast, il se décline aujourd'hui en livre, avec 15 témoignages d'hommes et de femmes. Ils et elles se questionnent sur leur sexualité, l'amour, l'intime, la bisexualité, le polyamour... Lucile Bellan propose un portrait de la société et de son évolution ces cinq dernières années.



Aimer c'est compliqué, Lucile Bellan, Leduc S Pratique, 192 pages, 17 euros

6. "La librairie des rêves suspendus"

Sarah est libraire dans un petit village de Charente et peine à joindre les deux bouts. Maxime est un acteur en pleine descente aux enfers, plus intéressé par la bagarre que par sa carrière. Après une nuit en cellule de dégrisement, il échappe à la prison à une condition : passer deux mois à retaper la librairie de Sarah en guise de travaux d'intérêt général. Entre elle, timide et sérieuse, et lui, en colère et ronchon, la cohabitation s'annonce difficile...



La librairie des rêves suspendus est un plaisir coupable de littérature romantique. On ferme les yeux sur les clichés et les stéréotypes pour retenir la jolie passion des sentiments entre deux personnages que tout semble initialement opposer.



La librairie des rêves suspendus, Emily Blaine, Harlequin, 324 pages, 15,90 euros

7. "L'amour interdit : sexe et tabous au Maghreb"

Leïla Slimani avait en partie répondu à cette question en publiant des témoignages de femmes dans son ouvrage Sexe et mensonges. Deux ans plus tard, Michaëlle Gagnet, réalisatrice de documentaires et notamment de L'amour interdit : Sexe et tabous au Maghreb, a elle aussi publié un livre issu de son travail. La sacralisation de la virginité, les mariages arrangés, l'interdiction du concubinage ou la pénalisation de l'homosexualité : Michaëlle Gagnet rapporte des témoignages forts et essentiels venant d'une région du monde qui n'a pas encore connue sa révolution sexuelle.



L'amour interdit : Sexe et tabous au Maghreb, Michaëlle Gagnet, éditions l'Archipel, 208 pages, 17 euros