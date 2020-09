Rentrée scolaire : les compléments alimentaires sont-ils vraiment utiles ?

publié le 05/09/2020 à 06:33

Avec le retour des réveils de bonne heure, le gris du ciel et le froid de ce début septembre, certains cherchent dans les compléments alimentaires un supplément d'énergie à la veille de l'hiver. 46 % des Français en ont déjà consommé, et 31 % en consomment au moins une fois par an, selon un sondage OpinionWay de janvier 2019.

Magnésium, vitamine B, C ou D, sélénium, probiotique, zinc, oméga 3, 6 ou 9... De nombreuses molécules, naturelles ou de synthèse, sont présentées comme ayant des bienfaits pour la santé. Mais la science a presque toujours échoué à prouver leur efficacité.

Il existe cependant quelques exceptions. Des antioxydants comme le bêta-carotène ou la vitamine B9 auraient respectivement quelque utilité pour lutter respectivement contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) ou certaines anomalies de l'embryon. Ces molécules se trouvent néanmoins naturellement dans une alimentation équilibrée.

L'Agence de sécurité sanitaire ajoute que "les déficits d’apport et a fortiori les carences en nutriments sont très rares dans la population générale et ne concernent que la vitamine D". Elle pointe aussi les manques de certaines populations, comme le déficit en vitamine B12 dans les régimes végétariens.

En revanche, à l'inverse, la consommation de tels compléments peut générer des interactions négatives avec certains médicaments. L'Agence de sécurité sanitaire a mis en avant quelque 300 effets indésirables pour certains organes, l'appareil digestif, voire le psychisme. Certains peuvent perturber le système immunitaire. Par ailleurs, le fer est réputé nuire à la santé lorsqu'il est surconsommé.

En conclusion, si vous avez une alimentation équilibrée et pas de symptômes particuliers, il n'y a pas de raison de prendre des compléments alimentaires. Si toutefois vous pensez souffrir d'une fatigue chronique, de problèmes de sommeil ou digestifs permanents, consultez un médecin. Il vous prescrira, au besoin, des compléments alimentaires ou une prise de sang.