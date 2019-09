Quels sont les légumes d'automne recommandés ?

publié le 23/09/2019 à 09:47

Ce lundi 23 septembre, c'est le premier jour de l'automne. Voilà une occasion idéale pour faire l’inventaire des meilleurs légumes du même nom : les légumes d'automne. Il est toujours recommandé de manger sain et varié, voilà des produits à privilégier et ils vont vous faire du bien.

Tout d'abord, l’artichaut, qui est effectivement un légume d’automne et qui est plus que recommandable parce qu’il dispose d’une botte secrète : l’inuline. Il s'agit d'un glucide complexe qui ne se digère pas mais qui favorise les bonnes bactéries dans le colon. À l’arrivée, ça fait de l’artichaut l’un des meilleurs alliés de votre transit intestinal, même s’il n’est pas le seul à exceller dans ce domaine.

On a tendance à oublier les blettes, mais elles présentent l’avantage d’être très peu caloriques, de rassasier rapidement, tout en constituant une bonne source de vitamine C. D'ailleurs, il existe un légume qui contient deux fois plus de vitamine C qu’une orange. Il s’agit du brocoli, un légume que l’on pare par ailleurs de moult vertus, à commencer par celle d’être utile pour lutter contre l’arthrose et son cortège de douleurs.

Alterner pour mieux varier

Le chou frisé est excellent pour l’équilibre nerveux et il œuvre en faveur d’un bon système cardio-vasculaire. Il regorge de calcium, de potassium, de sodium et d’antioxydants, c’est-à-dire de substances chimiques qui retardent le vieillissement de chacune de nos cellules. Les antioxydants sont les pare-balles de l’organisme.

Et on les retrouve sous forme de caroténoïdes, donc bons pour la vue, dans la betterave. La betterave qui réussit l’exploit d’avoir un goût sucré tout en étant peu calorique. Son principal atout ? Sa capacité à vous redonner de l’énergie. Si vous avez un coup de mou, c’est la potion magique qu’il vous faut.

Reste le céleri. C’est vrai qu'il a une saveur particulière mais plutôt que de le manger tel quel, mieux vaut l’utiliser pour parfumer un bouillon ou l’eau de cuisson des pâtes. Au moins, vous profiterez de son effet diurétique. Grâce à lui, les toxines accumulées finiront plus facilement dans les urines.

Tous ces légumes, vous pouvez les manger crus ou cuits. L’important, c’est d’alterner, pour mieux varier. Si vous en prenez deux portions par jour, une au cours de chaque repas, vous êtes certain de faire le plein de vitamines et de sels minéraux qui vous épargneront la déprime automnale et les virus de l’hiver. Franchement, ça vaut mieux que de se gaver de compléments alimentaires dont on a, pour la plupart d’entre eux, jamais scientifiquement prouvé qu’ils étaient efficaces.