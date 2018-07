publié le 30/05/2017 à 10:39

Les protéines végétales présentent un inconvénient par rapport aux protéines animales : elles ne contiennent pas tous les acides aminés essentiels. Ces derniers sont importants pour le transport et le stockage des nutriments dans l'organisme. Avec les protéines végétales, un coup vous avez tel acide aminé, un coup vous avez tel autre, mais vous ne les avez jamais tous en même temps. Quand il en manque, cela peut poser problème. variez donc les sources de protéines au cours d'une même journée, voire d'un même repas.



On parle souvent de carence en fer, notamment pour les végétariens. Le fer permet au sang de transporter l'oxygène jusqu'à nos cellules. L'organisme a un peu plus de mal à assimiler le fer contenu dans les végétaux. Mais la vitamine C peut l'aider. Voilà pourquoi il ne faut pas se priver d'une orange ou d'un kiwi au cours d'un repas quand on se nourrit de lentilles, de noix, d'avocat ou d'épinards.



Notez que le thé n'est pas forcément une bonne idée. Les tanins qu'il contient compliquent l'assimilation du fer. Après vient le problème du calcium. En général, les végétariens savent où le trouver (amandes, chou, sésame, produits laitiers, noix, cresson). Avaler du calcium c'est bien, mais fixer le calcium c'est mieux. pour cela, rien de mieux que de faire du sport. Si vous le faites en extérieur, vous ferez le plein de vitamine D, indispensable à la bonne utilisation du calcium par l'organisme.

On a un petit problème avec la vitamine B12, que l'on trouve surtout dans les abats, le bœuf, l'agneau, les coquillages, le saumon ou les sardines (des gros mots pour les végétariens). Il n'est pourtant pas question de s'en priver. La vitamine B12 protège entre autres contre la dépression. Il faut aller la chercher dans les œufs, le fromage et le lait.