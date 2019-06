publié le 14/06/2019 à 10:23

Magnésium, mode d'emploi ! Les bonnes habitudes n’ont qu’un temps et une petite piqûre de rappel ne fait jamais de mal. Si vous vous sentez fatigué, si vous êtes avez le moral en berne voire, si votre mémoire semble parfois vous trahir, c’est peut-être que vous manquez de magnésium.



Mais plutôt que de vous lancer dans une cure de compléments alimentaires, mieux vaut faire attention à ce que vous mettez dans votre assiette. Pas que dans votre assiette d’ailleurs, dans votre verre également. Que boire alors ?

De l’eau ! Sans citer de marques précises, je vous renvoie aux étiquettes des bouteilles d’eau minérale. Certaines sont réputées contenir plus de magnésium que d’autres. Ne vous laissez pas abuser par les slogans. Déchiffrez les étiquettes. Vous avez des eaux qui contiennent plus 50 milligrammes de magnésium par litre, d’autres 150. C’est marqué dessus, à vous de choisir.

Et tout en buvant de l’eau, vous devez surveiller votre consommation d’alcool. C’est un principe de base, je le rappelle régulièrement mais en l’occurrence, je le fais plutôt deux fois qu’une parce que plus vous buvez d’alcool, plus vous perdez du magnésium en allant au petit coin. C’est d’ailleurs le même topo avec le café et le thé : deux ou trois tasses maximum par jour.

Où et comment faire le plein de magnésium ?

Il ne faut pas négliger les graines. Qu’elles soient de courge, de lin, de tournesol, de sésame, de pavot ou de chia, qu’elles soient moulues ou entières, que vous les mettiez dans votre salade, votre purée ou votre potage, elles constituent de bonnes sources de magnésium. Certaines sont plus généreuses que d’autres. Une cuillerée à soupe peut apporter entre 60 et 120 milligrammes de magnésium.



Combien de milligrammes sont nécessaires par jour ? Environ 360 milligrammes pour les femmes et 420 pour les hommes. Du magnésium, vous en trouverez également dans le germe de blé et la levure de bière. Là encore, dans un yaourt ou une soupe, ça passe inaperçu. Faire le plein de magnésium, c’est une chose, mais faciliter son assimilation par l’organisme en est une autre, à laquelle vous devez penser…

Comment faciliter son assimilation ?

Les fibres ! Et plus précisément les fibres dites "solubles", parce qu’il existe aussi des fibres "insolubles". Et en l’occurrence, ce sont les fibres "solubles" que je vous recommande. On les trouve dans l’ail, l’oignon, les asperges ou les carottes.



Du côté des fruits, misez sur les oranges, les pamplemousses, les mangues ou les pruneaux séchés. Comme quoi, on en revient toujours à la même conclusion : les fruits et les légumes font du bien à votre organisme…