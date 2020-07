Carence en fer : attention avant de prendre des compléments alimentaires

publié le 29/07/2020 à 08:01

C'est une carence qui nécessite une intervention rapide de la part du médecin. Mais lui seul devrait pouvoir intervenir pour équilibrer un éventuel manque de fer dans l'organisme. Attention d'être sûr d'en avoir besoin avant de prendre des compléments alimentaires pour corriger une carence en fer.

Bien que vous soyez de bonne foi, et que vous vous sentiez fatigué, pâle, avec des palpitations, la réponse à apporter n'est pas forcément un apport en fer. Car vous risqueriez de faire n'importe quoi. Parce que l'excès de fer nuit à la santé.



Il joue un rôle particulier, il entre dans la composition de notre hémoglobine, qui assure le transport de l’oxygène, et dans la composition de la myoglobine qui, elle, est une protéine grâce à laquelle l’oxygène se fixe sur les muscles. Donc, le fer nous est indispensable. Cependant, s’il est présent dans notre organisme de manière excessive, on risque l’intoxication.

Et les effets peuvent être désagréables. Ainsi, en cas de surplus, vous pourriez ressentir des douleurs articulaires, des problème cardiaques, et même des cirrhoses du foie si l'excès est très important. En cas d’excès modéré, c’est moins grave mais pas forcément hyper réjouissant non plus puisque vous vous exposeriez à des maux de ventre, des nausées ou des vomissements, entre autres joyeusetés. Donc, ce qu’il faut retenir, c’est que vous ne devez jamais prendre de complément de fer de manière préventive et, a fortiori, sans avis médical.



Rester très vigilant

Il existe néanmoins des exceptions à la prise préventive de compléments riches en fer. En premier lieu les femmes enceintes, sur prescription et sous contrôle médical. Après, parmi les personnes qui manquent de fer, on retrouve souvent certains profils : les femmes qui ont des règles abondantes, les ados, les enfants en période de croissance, les végétaliens, les athlètes féminines… Mais pour que tout ce beau monde ait droit à un complément, il faut que, préalablement, la carence en fer soit avérée.

On parle des végétaliens car en effet, on trouve surtout le fer dans la viande ou dans les abats. Mais ce n'est pas tout, la volaille, les poissons et les fruits de mer sont d'excellentes sources de fer. Tous ces produits contiennent un fer que votre organisme absorbe sans difficulté. En tout cas plus facilement que le fer contenu dans les légumes secs, les fruits séchés, les graines, les légumes verts ou les noix… Parce qu’on en trouve aussi dans toutes ces bonnes choses.

Pour finir, trois précisions : primo, si vous souffrez d’alcoolisme, évitez les compléments de fer. Secondo, sachez que l’absorption du fer par votre organisme est facilitée par la vitamine C. Donc pensez-y quand vous faites vos menus. Tertio, si vous êtes un grand buveur ou une grande buveuse de thé, attention ! Plus on consomme de thé, plus l’absorption du fer diminue. Donc évitez de vous envoyer 2 litres de Earl Grey ou de thé vert par jour. Bref, soyez raisonnable, en toutes circonstances.