L'horoscope du mercredi 16 février 2022

Bélier

Une pleine Lune qui vous place dans l'anticipation d'une réussite, ou d'un projet que vous voulez mener à bien. Elle dope votre volonté d'aller plus vite afin d'obtenir une reconnaissance, mais peut-être que vous êtes trop impatient, que vous avez peur de vous faire dépasser... Mais c'est aussi une pleine Lune qui révèle que vous pouvez être un/e ami/e précieux/se car vous êtes dans l'entraide.

Taureau

Cette pleine Lune du Verseau donne de la force à Uranus, actuellement conjointe à votre Soleil, 2e décan. Et par chance, Jupiter est actuellement en harmonie exacte avec Uranus. Si vous êtes en quête de liberté depuis déjà plusieurs mois, vous pourriez être en train de parvenir à vos fins. D'autant que Saturne est sur le point de quitter votre décan et que vous n'avez plus d'obstacle sur votre route.

Gémeaux

En bon aspect avec votre 3e décan, cette pleine Lune est en aspect mineur mais néanmoins exact avec Pluton. Elle a donc un côté résilient, réparateur, et qui éclaire votre conscience. Vous y voyez plus clair dans votre relation à l'argent et surtout à ce qu'il symbolise pour vous. On déplace beaucoup de choses sur l'argent, non seulement nos besoins matériels mais aussi nos besoins affectifs.

Cancer

À la toute fin de l'axe Verseau/Lion, qui est en rapport avec votre argent, la pleine Lune donne de l'importance à une crise, mais pas forcément une crise qui concerne votre argent (quoique, pour certains...). En tout cas, elle vous invite à accepter d'analyser ce sentiment d'impuissance qui peut empêcher certains natifs du 3e décan de trouver leur place dans leur univers professionnel ou personnel.

Lion

Vous êtes un des hôtes de la pleine Lune, la Lune occupant votre 3e décan et s'opposant donc au Soleil. Cette PL est en aspect mineur avec Pluton, mais il est possible qu'il vous aide en étant un révélateur. Dans le sens où quelque chose d'inconscient joue contre vous dans le domaine relationnel : peut-être votre possessivité, votre tendance à être sur le dos de l'autre par peur de le/la perdre.

Vierge

D'un côté l'ombre de la Lune en Lion, et en face l'éclairage cru du Soleil en Verseau. C'est le domaine du travail, voire de la santé dans certains cas, qui est l'objet de cette pleine Lune. Et comme elle forme un aspect mineur avec Pluton, elle a un côté réparateur, résilient. Si vous avez eu une déconvenue dans votre travail, ou si vous avez peur pour votre santé, vous pourrez être rassuré.

Balance

La pleine Lune de la fin du Verseau semble positive pour ceux qui souffrent de la dissonance de Pluton, laquelle fait remonter des angoisses datant de l'enfance. Né en fin de signe, vous allez peut-être enfin pouvoir analyser un vieux traumatisme qui, quoi que vous en pensiez, est toujours présent en vous, même s'il date d'il y a longtemps. Vous n'avez plus les images, mais les émotions sont là sous forme d'angoisse.

Scorpion

Cette pleine Lune appuie là où ça peut faire mal, 3e décan en particulier. Saturne va entamer bientôt une dissonance avec vous et il faudra vous affronter à vous-même, à ce que vous considérez comme étant constitutif de votre personnalité, mais qui "en même temps" est un frein à votre évolution, personnelle ou professionnelle. L'important est de faire confiance à la force qui est en vous.

Sagittaire

Une jolie pleine Lune pour vous car elle vous invite à réfléchir sur un sujet qui, jusque-là, vous semblait anecdotique, 3e décan. Mais vous allez vous apercevoir dans les prochains jours qu'il ne l'est pas tant que ça, et que vous devez être honnête avec vous-même à propos d'une dépendance. C'est quelque chose dont vous devriez vous débarrasser afin de faire un grand ménage dans votre vie.

Capricorne

3e décan, libre à vous d'en prendre conscience ou non, mais vous avez un rapport à l'argent qui n'est pas banal. On connaît votre sens des responsabilités, mais quand il s'agit d'argent, d'acquisitions, de gestion, vos méthodes choquent, ou ne sont pas adaptées. C'est en analysant votre comportement que vous découvrirez que, peut-être, l'argent représente autre chose que du matériel.

Verseau

À la toute fin de votre 3e décan, cette pleine Lune est en aspect mineur avec Pluton, mais elle peut quand même vous éclairer. Il devrait y avoir une prise de conscience sur la nature de votre anxiété, voire des angoisses qui vous habitent et habitent beaucoup de Verseau. Prenez le temps de réfléchir à votre passé, à votre enfance, et à ce qui a pu être à l'origine d'un petit ou gros traumatisme.

Poissons

Le Soleil Verseau s'oppose à la Lune Lion, c'est l'axe de votre thème qui place votre sens du service au premier plan. Sa relation avec Pluton vous demande de réfléchir au fait qu'en aidant les autres, c'est aussi vous que vous aidez. Mais pourquoi avez-vous besoin de vous aider ? Telle est la question que vous devez vous poser ; est-ce l'enfant qui est encore en vous qui appelle au secours ?

