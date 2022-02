L'horoscope du jeudi 17 février 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

L'aspect du jour, entre Jupiter et Uranus, ne vous est pas adressé directement mais vous serez malgré tout concerné par le gain en liberté qu'il représente. Cela dit, il est actif depuis quelque temps déjà et il se peut qu'il ait bien fait son travail. Il n'empêche que la période Verseau aidant, la sensation de liberté doit se faire plus forte ces jours-ci avec le Soleil et surtout Mercure dans le signe.

Taureau

Si Uranus est conjointe à votre Soleil, 2e décan et vous impose des contraintes de tous côtés, le bon aspect de Jupiter est là pour vous alléger de ces contraintes et vous donner, à vous comme à d'autres, un nouveau sentiment de liberté. Et il est d'autant plus fort, justement, qu'Uranus transite votre Soleil, notamment né autour du 2 mai. Il peut aussi être question de justice, d'égalité, de fraternité.

Gémeaux

Les contraintes qui sont les vôtres sont avant tout professionnelles, et parfois familiales pour certains. Mais avec l'aspect entre Jupiter et Uranus qui s'est installé depuis quelques jours, il est question de liberté, d'éprouver un soulagement intérieur face aux tensions que vous avez pu ressentir et qui étaient causées par le climat social, ou par une ambiance difficile en famille.

Cancer

Jupiter et Uranus sont en bon aspect entre elles, et avec vous également. 2e décan, vous avez la baraka sous cet aspect et tout ce qui est changement, réforme, renouveau est bon pour vous ! Vous avez peut-être récemment choisi de changer de boulot, de faire autre chose, voire de créer votre propre entreprise et voilà que Jupiter vient vous donner un coup de booster pour bien démarrer. Profitez-en !

Lion

2e décan, vous qui subissez actuellement les contraintes uraniennes - et ce depuis des mois - voilà qu'une solution apparaît ou que vous trouvez le moyen de vous défaire du problème qui vous taraudait et vous renvoyait une mauvaise image de vous (né autour des 4, 5 août). Ça ne sera certainement pas l'idéal, vous auriez voulu plus ou mieux, mais c'est déjà ça et au fil du temps ça va encore s'améliorer.

Vierge

Vous le savez, Jupiter est face à vous et vous invite à conclure des accords ou à être en désaccord avec un partenaire. Quoi qu'il en soit, que ce soit positif ou négatif, le bon aspect que la planète forme depuis quelque temps avec Uranus est censé être libérateur et vous inciter à prendre votre indépendance, quel que soit le domaine qui était concerné par des contraintes dont vous ne vouliez plus.

Balance

C'est au niveau de vos conditions de travail, ou de votre confort matériel que le bon aspect Jupiter/Uranus devrait se faire sentir. C'est un aspect de libération, d'ouverture, et si vous avez eu des contraintes financières ces derniers temps, cela devrait s'arranger assez rapidement. Peut-être que quelqu'un va investir dans ce que vous faites, ou que vous allez toucher une prime, un bonus qui va vous aider.

Scorpion

Jupiter est très bien placée par rapport à votre 2ème décan, et son harmonie avec Uranus semble prometteuse. Nous avons souvent parlé d'un problème relationnel vous concernant, ou des contraintes qu'une relation avec un parent ou un chef peut vous imposer : l'aspect dont il est question est libérateur : vous pourriez, ou la vie, le hasard pourrait trouver une solution qui vous libérerait de ces contraintes.

Sagittaire

Jupiter, votre planète maîtresse est en bon aspect avec Uranus, planète des libertés, aussi aurez-vous le sentiment d'avoir moins de contraintes ou de règles à respecter sur les épaules. Ce n'est peut-être qu'un processus qui s'est mis en route depuis quelque temps déjà, mais cela va aboutir à une nette baisse du niveau des contraintes que vous subissez au quotidien et surtout dans votre travail.

Capricorne

La conjoncture est excellente pour vous, Jupiter et Uranus sont en phase entre elles et avec vous, et la libération, la respiration dont il est question avec cet aspect peut vous concerner directement, du côté de votre ego. Il ne s'agit pas d'avoir moins d'ego (c'est ce qui nous permet de nous imposer, d'exister), mais de vous regarder moins sévèrement et d'être un peu plus libre avec vous-même.

Verseau

Jupiter et Uranus sont en exacte harmonie, c'est un aspect très prometteur à propos de certaines réformes qui pourraient être en cours ou à venir et dont vous tirerez profit. Nous aurons tous une sensation de progrès, de plus de liberté au niveau de nos droits civiques, et bien entendu, surtout pour vous puisqu'Uranus est votre planète dominante. Le changement, quand il va vers plus de liberté, c'est la vie en marche.

Poissons

Jupiter se trouve chez vous, dans votre 2e décan et est en phase avec la planète de la liberté, du changement, de l'évolution et de la révolution, Uranus. Elle vous invite à un dépassement de soi et de tout ce qui représente une contrainte. Vous êtes en train, pour certains, de vous découvrir de nouveaux centres d'intérêt qui ne pourront qu'enrichir votre vie et améliorer vos échanges avec vos proches.

