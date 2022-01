L'horoscope du mercredi 26 janvier 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

3e décan, vous ne serez pas très content du retour de Mercure en Capricorne, conjointe à Pluton. Comme en fin d'année dernière, vous risquez de vous faire des angoisses à propos d'une situation sur laquelle vous n'avez aucun contrôle. Et quand vous vous angoissez, cela atteint parfois de grandes profondeurs ! Heureusement, vous remontez vite la pente, et ce sera à partir du 4 février.

Taureau

Le retour de la conjonction Mercure/Pluton pourrait être de bon augure pour votre 3e décan, tout dépend de ce qu'il s'est passé la semaine du 27 décembre. S'il ne s'est rien passé, il n'y aura rien de plus, en bon ou en moins bon. Mais si vous avez pu arranger une situation qui vous préoccupait beaucoup et que vous n'en avez pas de retour pour l'instant, soyez patient, vous en aurez à partir du 4 février.

Gémeaux

Mercure étant votre maître, le retour de sa conjonction avec Pluton peut avoir un impact sur votre 3e décan. Cette configuration risque de vous voir négatif, ou prêt à couper les ponts avec quelqu'un qui vous ennuie et qui ne fait que vous critiquer parce que vous n'êtes pas assez ceci, ou pas assez cela. Il y en a pour une quinzaine de jours et je pense qu'il faudrait que vous réagissiez, mais sans vous fâcher.

Cancer

Opposée à vous depuis le Capricorne, Mercure vous invite au dialogue, sauf que votre interlocuteur n'a aucune envie de dialoguer. Il ou elle est dans le refus de vous entendre et de vous comprendre, cela s'adressant surtout au 3e décan et surtout à ceux nés vers les 17, 18 mai. Dites-vous que cette personne ne changera pas et que c'est à vous de vous adapter, ou de laisser tomber cette relation.

Lion

A priori, le retour de Mercure en Capricorne, conjointe à Pluton, devrait vous aider à être plus lucide, à voir plus clair dans une situation compliquée dans votre boulot. Il y a probablement quelqu'un qui sème le trouble, qui sape la confiance que vous avez en vous, ou en votre boss. Cela dit, la maison 6, celle qui est occupée par la conjoncture, gère aussi la santé au quotidien et vous pouvez souffrir de quelque chose.

Vierge

Normalement, ce retour de Mercure dans un secteur positif de votre thème doit vous réussir sur le plan professionnel, vous devriez être content de vous, 3e décan. Mais est-ce qu'une Vierge arrive à être satisfaite, à ne pas trouver qu'il y a quelque chose qui cloche malgré tout ? Mercure est posée sur Pluton, la planète du doute et il est possible qu'en dépit de bons résultats, vous soyez malgré tout anxieux.

Balance

Vous n'avez pas du tout envie de repenser à ce qu'il s'est passé fin décembre, et pourtant, le retour de Mercure en Capricorne ne peut que vous le présenter de nouveau. Mais la planète est rétrograde et cela restera du mental, il ne se passera rien, juste des pensées du genre négatif et une vision pessimiste de la situation. Toutefois, cela ne durera pas, vous retrouverez votre optimisme mi-février.

Scorpion

Vous êtes dans votre élément avec ce retour de la conjonction Mercure/Pluton. Votre esprit, votre humour, votre instinct, des qualités qui sont habituellement les vôtres sont mises en avant et, par-dessus tout, vous aurez un sens très spécial des affaires. Dans vos échanges, verbaux ou commerciaux, vous aurez le dessus sur vos interlocuteurs, et ce jusqu'au 14 février (mais surtout à partir du 4, 3ème décan).

Sagittaire

Pas sûr que votre 3e décan soit très favorisé par le retour de Mercure en Capricorne, mais enfin il s'agit d'un aspect très léger et il semble que vous serez plus spectateur qu'acteur des situations. Il se peut qu'une petite crise financière, semblable à celle de fin décembre, soit au programme, mais elle ne devrait pas vous toucher de près ; c'est dans votre entourage qu'il y aura des angoisses.

Capricorne

Mercure revient dans votre 3e décan, conjointe à Pluton, et vous pourriez avoir des craintes pour l'un de vos proches dont l'attitude est inhabituelle. Vous avez vraisemblablement déjà eu une alerte fin décembre 2021, et voilà que ça se reproduit. Vous le remarquez, mais vous n'en parlez pas parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Et il me semble, effectivement, que ce n'est pas le moment d'en parler.

Verseau

Mercure quitte votre signe et retourne en Capricorne jusqu'au 14 février. 1er décan, vous avez probablement un travail à terminer, ou à préparer pour une " sortie " éventuelle autour du 14 février... Mais il est possible aussi que vous attendiez des nouvelles de quelqu'un, surtout si vous êtes de ceux qui entretiennent une relation à distance, ou avec une personne qui n'est pas libre. Ça va vous trotter dans la tête.

Poissons

La planète des échanges, des idées, des contacts, Mercure, retrouve un bon aspect avec vous que vous avez déjà eu la semaine du 27 décembre. Mais là elle est rétrograde. Apparemment, vous avez rencontré ou pris contact avec quelqu'un d'important à vos yeux et le courant a peut-être été coupé et l'est toujours. Mercure reprend une marche directe le 14/2, la communication passera mieux.

