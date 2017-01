MINUTE PAR MINUTE - Donald Trump devient le 45e président des États-Unis. Suivez son investiture en direct sur RTL.fr.

Crédit : BRENDAN SMIALOWSKI / AFP La Maison Blanche à Washington (illustration).

par La rédaction numérique de RTL publié le 20/01/2017 à 12:03

C'est le D-Day pour Donald Trump. Le sulfureux homme d'affaires américain va remplacer Barack Obama à la tête des États-Unis. Après une campagne houleuse, marquée par de nombreuses polémiques, l'ancien présentateur d'une émission de télé-réalité prêtera serment vendredi 20 janvier à Washington à 18h (heure française) devant plus de 800.000 personnes.



Présenté comme un candidat marginal qui amusait les médias américains au début de la campagne, Donald Trump a fini par s'imposer avant de finalement battre tous ses opposants à la primaire républicaine. Cet accro à Twitter, qui ne manque pas une occasion de réagir à l'actualité en envoyant des messages de 140 caractères, avait ensuite bataillé face à Hillary Clinton, qu'il a menacée à plusieurs reprises d'envoyer en prison s'il était élu, en référence à l'affaire des emails de l'ancienne secrétaire d'État.



L'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche annonce une période d'incertitude au niveau mondial. D'abord sur le plan financier, en raison de sa volonté de rétablir un certain protectionnisme dans les échanges commerciaux. Une ambition qu'il traduit par la formule : "America First" (Les États-Unis d'abord, ndlr). Ensuite sur la plan géopolitique, avec un bouleversement des relations diplomatiques, notamment avec la Russie de Vladimir Poutine, dont il veut se rapprocher, l'Iran mais aussi la Chine et l'Union européenne.

Suivez l'investiture de Donald Trump en direct :

12h00 - Bonjour et bienvenue dans ce live, pour suivre avec nous cette journée historique qui va voir l'arrivée de Donald Trump à la Maison Banche. Rendez-vous ici pour connaître le déroulé précis des événements de la cérémonie d'investiture.