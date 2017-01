Donald Trump prévoit de rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine lors d'un sommet en Islande d'ici quelques semaines, rapporte le "Sunday Times" dimanche 15 janvier.

Crédit : DON EMMERT, Natalia KOLESNIKOVA / AFP Donald Trump et Vladimir Poutine.

par Félix Roudaut , Avec AFP publié le 15/01/2017 à 09:44

"Je ne sais pas si je vais m'entendre avec lui. Je l'espère", confiant Donald Trump à propos de Vladimir Poutine lors de sa conférence de presse, mercredi 11 janvier. Le président-élu, qui prendra ses fonctions vendredi 20 janvier, devrait rapidement être fixé. Selon le Sunday Times, le magnat de l'immobilier prévoit de rencontrer l'hôte du Kremlin en marge d'un sommet en Islande d'ici quelques semaines. Un geste fort, d'autant qu'il s'agira du premier déplacement à l'étranger du 45e président des États-Unis.



Donald Trump veut ainsi réchauffer les relations avec Moscou, indique le journal, qui cite des sources britanniques au fait du dossier. L'entrevue avec le président russe pourrait avoir lieu en Islande, pays associé au dégel entre l'Union soviétique et les États-Unis avec le sommet organisé à Reykjavik en 1986 entre les présidents américain et soviétique Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev. La Russie ne serait pas contre un sommet entre les deux chefs d'État, poursuit le quotidien, citant des sources anonymes.

L'Islande prête à accueillir la rencontre

Le gouvernement islandais a indiqué de son côté ne pas être au courant d'un tel projet, mais qu'il serait prêt à accueillir une rencontre permettant d'améliorer les relations entre Washington et Moscou. "Le gouvernement islandais n'a pas reçu de demande en ce sens", a confirmé le ministre des Affaires étrangères Gudlaugur Thor Thordarson sur le site internet d'information mbl.is.



Donald Trump ne cache pas sa sympathie pour Vladimir Poutine et s'est montré réservé sur la thèse des services de renseignement américain d'une ingérence russe à son profit dans l'élection du 8 novembre. Les États-Unis pourraient lever des sanctions décrétées contre la Russie si ce pays aide Washington à combattre par exemple les jihadistes extrémistes, a encore indiqué le président élu dans un entretien au quotidien Wall Street Journal publié vendredi.