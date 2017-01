VIDÉO - Des stars chantent "I Will Survive" avant l'investiture de Trump

Natalie Portman, Matthew McConaughey ou encore Amy Adams chantent la célèbre chanson de Gloria Gaynor en référence à l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche.

> Emma Stone, Natalie Portman, and Amy Adams Perform "I Will Survive" | W Magazine Crédit Image : Capture d'écran / Montage RTL

par Essia Lakhoua publié le 16/01/2017 à 16:13

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Une dizaine de célébrités américaines ont répondu à l'invitation du magazine de mode américain W qui leur a demandé de reprendre la légendaire chanson I Will Survive ("Je Survivrai") de Gloria Gaynor. Un clin d'œil humoristique à l'arrivée imminente de Donald Trump à la Maison Blanche.



Dans la vidéo Natalie Portman, Amy Adams, Chris Pine, Matthew McConaughey, Andrew Garfield, Felicity Jones, Michael Shannon, Ruth Negga, ou encore Michelle Williams s'amusent à fredonner, réciter et même crier les paroles de cette chanson de rupture.



"Au début, j'avais peur, j'étais pétrifiée" : si ces paroles font à l'origine référence aux peines de coeur d'une femme, elles prennent un sens bien différent quand on sait que les stars parlent en fait de Donald Trump.



I Will Survive, le tube de Gloria Gaynor sorti en 1978, est devenu l'hymne de l'équipe de France de football au moment de la Coupe du monde en 1998. Deviendra-t-il l'hymne des anti-Trump ?