Plusieurs centaines de manifestants masqués et habillés de noir ont provoqué des incidents dans le centre de Washington, lançant des pierres et cassant des vitrines.

Crédit : Joshua LOTT / AFP Investiture de Trump : des incidents éclatent en marge de la cérémonie

Des heurts ont éclaté dans le centre-ville de Washington DC en marge de l'investiture de Donald Trump vendredi 20 janvier. Des petits groupes de manifestants anti-Trump ont violemment brisé des vitres et attaqué des distributeurs de billets automatiques avant que la police ne les disperse.



Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes pour les disperser. La vitrine d'un café Starbucks a également été complètement brisée, à moins de deux heures de la prestation de serment du 45e président des États-Unis au Capitole.



Au moins 800.000 personnes sont attendues pour assister à la cérémonie à l'issue de laquelle l'homme d'affaire républicain va succéder à Barack Obama. Ce dernier a fait des adieux très émouvants, notamment sur Twitter où il a déclaré : "Cela a été un honneur de vous servir". Et de se tourner vers l'avenir : "Je crois dans le changement car je crois en vous."



Quelques heures plus tôt, Donald Trump, connu pour son goût pour Twitter, avait écrit : "Tout commence aujourd'hui ! Le mouvement continue, le travail commence".