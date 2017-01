Donald Trump devient le 45e président des États-Unis. Lors de son investiture, il a tenu un discours bref dans lequel il appelle à "une nouvelle fierté nationale"

> Donald Trump va-t-il tenir ses promesses de campagne ? Crédit Image : CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Crédit Média : Bernard Poirette Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Donald Trump a été investi ce vendredi 20 janvier. Il devient 45e président des États-Unis. Il a prêté serment au Capitole, la main sur deux bibles : celle de Lincoln et la sienne. Il a également tenu un discours rapide lors duquel il a tenu a exprimé ses remerciements au "magnifique" président Obama mais a également déclaré "rendre le pouvoir au peuple". Pour Olivier Ravanello, Donald Trump "a beau vouloir décentraliser, il n 'y arrivera pas". "On focalise sur Trump à longueur de journée (...) mais qui sont les gens qui sont autour de Trump et qui vont faire cette politique?" se demande le journaliste.



Ivan Rioufol estime quant à lui qu'il y a "antinomie" quant au discours de Donald Trump qui veut "le pouvoir au peuple" alors que lui est milliardaire. "Trump est en train de s'adresser à cette société civile, à la société des oubliés et il se propose de leur redonner du travail" explique l'éditorialiste.



"Cela fait un moment que les représentants politiques américains ne parlent plus aux classes populaire" affirme quand à lui Ivan Rioufol. Barack Obama a fait un "boulot extraordinaire" sur ce sujet "mais pas suffisant (...) et Trump a surfé la dessus". Rokhaya Diallo se pose la question : "quand Donald Trump dit qu'il va rendre sa grandeur l'Amérique, je me demande de quelle grandeur il parle". Pour la journaliste, "Donald Trump refuse de reconnaître l'évidence : entre 2043 et 2046, les blancs seront minoritaires aux États-Unis, et une peur identitaire traverse les classes moyennes des blancs".



On refait le monde avec :

- Olivier Ravanello : journaliste spécialiste des relations internationales

- Rokhaya Diallo : journaliste documentariste

- Ivan Rioufol : éditorialiste au Figaro

- Claude Posternak : fondateur du site d'info "l'important.fr"