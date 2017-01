Deux jours avant son départ de la Maison Blanche, Barack Obama continue de prendre des décisions symboliques, notamment pour contrecarrer les plans de son successeur.

18/01/2017

C'est comme s'il voulait accélérer la cadence avant de rendre les clés. Depuis quelques jours, Barack Obama ne cesse de prendre des décisions symboliques. La dernière en date, la réduction de peine de Chelsea Manning a beaucoup fait parler. La militaire transsexuelle avait été condamnée en août 2013 à 35 ans de prison pour avoir transmis plus de 700.000 documents confidentiels au site Wikileaks. Avec la grâce accordée par Barack Obama, elle retrouvera la liberté le 7 mai prochain.



Mais ce geste en faveur de Chelsea Manning n'est qu'un exemple parmi d'autres. Pour consolider son héritage et protéger l'Amérique, qui entre dans 4 ou 8 ans d'une présidence Trump, Barack Obama s'applique à ne pas faciliter la tâche à son successeur.



Sur sa politique de l'environnement par exemple, sur laquelle Donald Trump veut revenir, Obama a interdit les forages pétroliers dans l'Arctique en décembre dernier et classé monuments nationaux deux grandes réserves dans l'ouest du pays. Par cette action, il sera désormais impossible d'effectuer toute exploitation minière ou forage dans ces territoires de l'Utah et du Nevada.

Relations tendues avec la Russie et Israël

Concernant Israël, Barack Obama a laissé l'ONU adopter une résolution demandant au pays d'arrêter ses activités de colonisation dans les Territoires palestiniens. En ne mettant pas son véto, Obama annonce un bras de fer entre les États-Unis et Netanyahu, que Donald Trump comptait soutenir, notamment en déménageant l'ambassade de Tel-Aviv à Jérusalem.



Sur la question de la diplomatie, Donald Trump aura fort à faire avec la Russie, après les sanctions imposées par Barack Obama. Celui qui quittera la Maison Blanche dans deux jours a en effet pris une série de mesures contre les russes, après des soupçons de piratage de Moscou lors de l'élection présidentielle.



Enfin, Barack Obama a fait démanteler un dispositif de renseignement en sommeil depuis l'ère Bush. Ce fichier aurait été très utile pour servir de base au registre des musulmans que veut créer le prochain président.