ÉDITO - Barack Obama a donné son dernier discours en tant que président hier à Chicago.

par Alain Duhamel publié le 11/01/2017 à 21:58

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Barack Obama a prononcé la nuit dernière à Chicago son discours d’adieu, 10 jours avant l’intronisation de Donald Trump. Après huit ans au pouvoir, Barack Obama n'a pas "un bilan spectaculaire, mais c'est un bilan honorable", estime Alain Duhamel qui précise que "la majorité des dirigeants européens aimeraient bien pouvoir présenter un bilan comparable".



L'éditorialiste rappelle la situation dans laquelle se trouvait les États-Unis quand Barack Obama est devenu président : chômage à 8%, croissance à l'arrêt. "Quand il s'en va, le chômage est de 5%, pratiquement le plein emploi et la croissance est repartie", note Alain Duhamel. Pour lui, Barack Obama a su profiter des conditions favorables pour redresser le pays, "ce qui n'est pas le cas pour tout le monde". Le journaliste précise que 55% des Américains sont satisfaits de lui aujourd'hui, malgré des échecs comme la régularisation des armes à feu, où les crimes racistes.



Sur le plan international en revanche, le bilan de Barack Obama est "franchement décevant", pour Alain Duhamel. Celui qui avait reçu le Prix Nobel de la Paix à son arrivée à la Maison Blanche n'a pas brillé. Le retrait des troupes d'Irak est à mettre à son crédit, mais le retrait en Afghanistan est très lent et concernant la Syrie "il a reculé au dernier moment (...) et le résultat c'est que c'est Poutine qui s'est renforcé". "Plus globalement, on peut dire qu'il s'est éloigné des Européens, sans se rapprocher de ses partenaires du Pacifique".



Pour Alain Duhamel, l'opposition entre Trump et Obama est "totalement caricaturale", tant les deux hommes sont différents. D'un côté on a un démocrate charismatique qui a déçu et de l'autre un républicain dans l'excès qui ne pourra que faire mieux pour l'éditorialiste.