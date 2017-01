Le 44ème président des États-Unis quittera la Maison Blanche ce vendredi 20 janvier. Il laisse derrière lui une multitude d'images fortes capturées au cours de ses huit années en tant que président des États-Unis.

Barack et Michelle Obama lors de la première cérémonie d'investiture, le 20 janvier 2009 Crédits : Ron Edmonds/AP/SIPA | Date : voir la galerie

Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Barack et Michelle Obama lors de la première cérémonie d'investiture, le 20 janvier 2009 Crédits : Ron Edmonds/AP/SIPA | Date : Obama joue avec le chien de la famille, Bo, dans la Maison Blanche, le 15 mars 2009 Crédits : WASHINGTON POOL/SIPA | Date : Le président américain "checke" l'homme de ménage, dans la Maison Blanche, le 3 décembre 2009 Crédits : Pete Souza/NEWSCOM/SIPA | Date : Barack Obama, prix Nobel de la Paix, le 10 décembre 2009 Crédits : JEWEL SAMAD / AFP | Date : Dans le célèbre bus de Rosa Parks au Musée Henry Fort de Détroit, le 18 avril 2012 Crédits : ADMEDIA/SIPA | Date : "Four more years" (quatre ans de plus) : posté sur Twitter le 7 novembre 2012, le couple Obama annonce sa victoire Crédits : Scout Tufankjian/Obama for America/Twitter | Date : Barack et Michelle Obama en 2012, contemplant au loin Chicago, sa ville Crédits : Rex Features/REX/SIPA | Date : Face à un enfant de trois ans déguisé en Spider-Man, en 2012 Crédits : ADMEDIA/SIPA | Date : En visite dans une école à Decatur en Géorgie en 2013, Barack Obama joue avec une loupe Crédits : ADMEDIA/SIPA | Date : Le couple Obama danse au bal inaugural de l'investiture présidentielle, le 21 janvier 2013 Crédits : Chip Somodevilla/NEWSCOM/SIPA | Date : Le couple Obama le 7 mars 2015 lors du 50e anniversaire du "Bloody Sunday" Crédits : Bill Frakes/AP/SIPA | Date : Le président américain pose avec l'athlète Usain Bolt, le 9 avril 2015 Crédits : SIPANY/SIPA | Date : Barack Obama au moment d'embarquer à bord d'Air Force One, le 9 avril 2015 Crédits : ADMEDIA/SIPA | Date : Obama en compagnie de la chancelière allemande Angela Merkel lors du sommet du G7, à Krün (Allemagne), le 8 juin 2015. Crédits : SIPANY/SIPA | Date : Raul Castro et Barack Obama à La Havane, en mars 2016. Première visite d'un président américain en 88 ans Crédits : Ramon Espinosa/AP/SIPA | Date : Le couple Obama mime une histoire devant un parterre d'enfants réunis à la Maison Blanche pour Pâques, le 28 mars 2016 Crédits : Shutterstock/SIPA | Date : Barack Obama totalement hilare devant le brief de l'émission du présentateur vedette Jimmy Fallon Crédits : SIPA USA/SIPA | Date : Première rencontre entre le prince George et le couple Obama, à Londres le 22 avril 2016 Crédits : Pete Souza/AP/SIPA | Date : Le 10 janvier 2017, Obama fait ses adieux aux Américains et au monde entier Crédits : Joshua LOTT / AFP | Date : 1 / 1 < > +

par Philippe Peyre publié le 18/01/2017 à 08:33

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

"Yes we did" (Oui, nous l'avons fait), a lancé Barack Obama, faisant allusion à son célébrissime slogan de campagne "Yes we can" (Oui, nous le pouvons). Le 44ème président des États-Unis s'est adressé pour la dernière fois aux Américains au travers d'un discours à la fois d'adieu et un appel à la vigilance, mardi 10 janvier depuis Chicago. Un discours émouvant pendant lequel Barack Obama n'a su retenir ses larmes notamment au moment où il a rendu hommage à son épouse, Michelle.



Le démocrate de 55 ans, qui s'apprête à céder la place à l'homme d'affaire républicain de 70 ans Donald Trump, a été élu 44ème président des États-Unis le 4 novembre 2008 et réélu pour un second mandat le 6 novembre 2012. Il quittera définitivement la Maison Blanche ce vendredi 20 janvier.



Après huit années à la tête des États-Unis, Barack Obama a été le sujet de milliers de photographies. C'est pourquoi RTL.fr vous propose une rétrospective de son mandat, au travers des clichés les plus marquants depuis son élection.