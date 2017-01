Que va faire Barack Obama après avoir quitté la Maison Blanche ?

Vacances en Californie, création d'un centre pour former les futurs dirigeants... À 55 ans, le président Obama, l'un des plus jeunes présidents à quitter le bureau ovale, a de nombreux projets pour l'avenir.

Crédit : SIPA Barack Obama lors de sa conférence de presse d'adieux, le 18 janvier 2017

par Philippe Peyre publié le 20/01/2017 à 11:36

C'est le grand jour pour Barack Obama et Donald Trump. Ce vendredi 20 janvier, après huit ans à la tête des États-Unis, Barack Obama va laisser les clés de la Maison Blanche à son successeur qui va prêter serment sur les marches du Capitole, au cœur de Washington.



Juste après la cérémonie, Barack Obama, s'envolera directement pour Palm Springs, en Californie, pour ses premières vacances en famille d'ex-président. "Je vais dormir pendant quelques semaines. Et offrir à mon épouse des vacances bien méritées", a-t-il déclaré. Lors de sa dernière conférence de presse, mercredi 18 janvier, le président Obama a martelé que ses priorités étaient de réfléchir, de célébrer ses 25 ans de mariage au mois d'octobre et de "ne plus s'entendre parler autant".



Après huit ans au pouvoir, le président démocrate a assuré qu'il entendait rester à l'écart de la "mêlée" pour laisser son successeur gouverner. Toutefois, il a également promis qu'il sortirais de la réserve qu'observe traditionnellement les anciens présidents si "les valeurs fondamentales" de l'Amérique, de l'immigration à la liberté d'expression, étaient menacées.

Former "la prochaine génération de leaders"

Si le futur ex-président entend rester à l'écart, les Obama ne seront jamais bien loin de la Maison Blanche. Le couple a en effet décidé de s'installer à Washington pour ne pas interrompre la scolarité de leur fille cadette de 15 ans, Sasha, dans une maison au loyer estimé à plus de 20.000 dollars. Barack Obama a également loué des bureaux à moins de deux kilomètres du Capitole pour continuer d’œuvrer dans le cadre du programme de tutorat pour les jeunes Noirs lancé à la Maison Blanche.



Par ailleurs, Obama entend, au travers de sa Fondation, construire son "centre présidentiel" qui sera situé au sud de Chicago, là où son épouse Michelle a grandi. L'inauguration de ce centre est prévue pour 2021. L'objectif est avant tout de former "la prochaine génération de leaders : travailleurs sociaux, journalistes, élus", a-t-il indiqué au magazine Rolling Stone.