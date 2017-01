PORTRAIT - La jeune artiste de 16 ans se produira à la Maison Blanche ce vendredi 20 janvier pour l'investiture de Donald Trump.

publié le 20/01/2017

Barack Obama a pu compter sur Beyoncé, Donald Trump aura Jackie Evancho. Une jeune artiste de 16 ans, sera donc la star du 45e président des États-Unis lors de son entrée à la Maison Blanche ce vendredi 20 janvier. Après avoir essuyé de nombreux refus de la part des grandes pontes musicales, Donald Trump s'est finalement tournée vers la cantatrice, révélée à 10 ans dans America's Got Talent et avec six ans de carrière au compteur et un disque de diamant.



Donald Trump s'apprête donc à prêter serment, lors de la cérémonie qui le rendra officiellement président des États-Unis. Fanfares, concerts, avec une foule importante, la journée se déroulera comme le veut la tradition américaine. Et c'est après son discours, très attendu, que Jackie Evancho entonnera l'hymne américain. Qui est donc cette jeune star de 16 ans, qui compte déjà 7 albums à sa carrière ?

1. Découverte à 10 ans dans "America's Got Talent"

Du haut de ses 10 ans, Jackie Evancho a conquis les jurés et le public de America's Got Talent, l'équivalent La France a un incroyable talent, avec sa voix de cantatrice sur O mio babbino caro de Puccini. Elle se classe deuxième et dévoile quelques mois plus tard un album de reprises des chants de Noël qui cartonne. C'est à cette période qu'elle se fait remarquer par le producteur ultra connu David Foster, l'ex mari de Yolanda Hadid, la mère de Gigi et Bella. Grâce à David Foster, Jackie Evancho sort un deuxième album : Dream With Me avec deux morceaux en duo avec Susan Boyle (candidate de Britain's Got Talent qui a cartonné en 2009) et Barbara Streisand. Rien que ça !

2. Elle a chanté pour Barack Obama

Ce ne sera pas la première fois le 20 janvier que Jackie Evancho chante pour un président des États-Unis. En 2010, elle interprète O Holy Night lors de l'inauguration de l'Arbre de Noël devant la Maison Blanche et le couple Obama. Elle remporte d'ailleurs un disque de diamant pour ce titre et devient la plus jeune artiste de l'histoire à décrocher une telle récompense. Deux ans plus tard, elle est de retour pour le National Prayer Breakfast devant le président et son épouse. Et en 2015, Jackie Evancho sera de nouveau conviée pour chanter lors de la visite du Pape François aux États-Unis.

3. Elle a une soeur transgenre

Si Jackie Evancho est une star, elle n'est pas moins victime de polémique. Surtout après avoir été annoncée comme la star de la soirée d'inauguration. Une certaine partie réactionnaire du pays, et même de l'entourage républicain de Donald Trump ont critiqué ouvertement la jeune fille, car sa sœur aînée Juliet est transgenre. La jeune femme avait fait son coming-out trans avec un témoignage poignant publié dans Teen Vogue.



Elle explique que c'est à l'âge de 11 ans qu'elle se rend compte que "J'étais une fille dans un corps de garçon". Juliet entame alors sa transformation, très entourée et soutenue par sa famille comme elle l'explique. C'est l'histoire qui ne passe pas auprès d'une partie du camp républicain. Mike Pence, le vice-président de Donald Trump tient régulièrement des discours, souvent dénoncés, à propos de la communauté LGBT.