REPLAY - INVITÉ RTL - Laurent Fabius a assuré qu'il n'ira pas voter à la primaire de la gauche en raison de son statut de président du Conseil constitutionnel.

par Elizabeth Martichoux , Philippe Peyre publié le 20/01/2017 à 08:31

Au lendemain du troisième et dernier débat entre les sept candidats à la primaire de la gauche, le président du Conseil constitutionnel a indiqué qu'il ne se déplacerait pas voter les dimanches 22 et 29 janvier. "Comme le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des élections présidentielles, comme en plus j'aurai l’occasion de proclamer élu le ou la future président(e), je pense qu'il serait contradictoire que j'affiche mes convictions", a estimé Laurent Fabius au micro de RTL, vendredi 20 janvier.



L'ancien ministre socialiste des Affaires étrangères de François Hollande se refuse donc à participer à cette primaire et ce, pour la simple raison qu'il ne souhaite pas afficher ses opinions politiques : "Quand on vote dans une primaire, que ce soit de droite ou de gauche, on donne quand même un sentiment, donc je n'irai pas", a-t-il assuré.



Elizabeth Martichoux a toutefois essayé d'en savoir plus sur ses opinions et notamment si une idée avait retenu son attention pendant cette campagne des primaires : "Beaucoup d'idées ont retenu mon attention dans les primaires de droite et de gauche", a-t-il balayé, se refusant à tout commentaire concernant cette élection.