À quoi va ressembler l'investiture de Donald Trump ?

Donald Trump fera ses premiers pas de président des États-Unis vendredi 20 janvier, devant 800.000 spectateurs.

19/01/2017

Vendredi 20 janvier à 18h00 heure française, il sera le nouveau président des États-Unis. Entre protocole et spectacle, Donald Trump compte bien marquer les esprits. Malgré les désistements d'un grand nombre de personnalités, le futur président américain a parié sur une cérémonie clinquante, qui devrait rassembler 800.000 spectateurs.



Mais l'investiture de Donald Trump qui durera trois jours au total, débutera par un dépôt de gerbe en mémoire aux anciens combattants en compagnie de son vice-président Mike Pence, dans un cimetière militaire d'Arlington en Virginie jeudi 19 janvier au matin. Il sera suivi d'un concert au Lincoln Memorial. Plusieurs chorales et fanfares se produiront, avant les prestations de stars de la musique country, tels que Toby Keith et Lee Greenwood, peu connus en France. Des feux d'artifice devraient achever le spectacle.

Un thé à la Maison Blanche en compagnie des Obama

Donald Trump commencera sa journée du vendredi 20 janvier par un office religieux à l'église épiscopalienne St John, près de la Maison Blanche, en compagnie de Mike Pence et leurs familles respectives. Puis le magnat de l'immobilier se rendra avec son épouse Melania à la Maison Blanche, où ils seront reçus par le couple Obama pour boire un thé. Ils seront ensuite attendus tous les quatre dans le même cortège au Capitole, le bâtiment qui abrite le congrès.



À 15h30 heure française, le moment de la cérémonie proprement dite d'investiture sera venu, et commencera par des chants et des spectacles musicaux. On retrouvera parmi les invités les élus du Congrès qui ont accepté de participer, les juges de la Cour suprême, des diplomates et le public. Certains anciens présidents feront également le déplacement, comme Jimmy Carter, George W. Bush et Bill Clinton. Plus surprenant, son ancienne rivale démocrate Hillary Clinton sera également présente.

Trump prêtera serment avec la bible offerte par sa mère

Devant ce parterre renommé, Mike Pence sera investi dès 17h30 dans ses nouvelles fonctions de vice-président, par Clarence Thomas, un juge de la Cour suprême. Puis à 18h, ce sera au tour de Donald Trump d'être investi par le président de la Cour suprême, John Roberts. Il prêtera serment avec la bible d'investiture de l'ancien président Abraham Lincoln ainsi que celle que sa mère lui avait donnée à la fin de son catéchisme en 1955.



Après avoir prononcé le traditionnel serment, Donald Trump pourra faire preuve d'un peu plus d'originalité dans son discours, appelé l'Inaugural Address, qui devrait durer une vingtaine de minutes. Pour clore la cérémonie, une jeune soprano de 16 ans, Jackie Evancho interprétera l'hymne national The star-spangled banner.

Participation incertaine des danseuses au défilé

La soirée (en France, ndlr) sera rythmée par le traditionnel défilé d'investiture. Donald Trump et Mike Pence défileront sur 2,4 km, le long de la Pennsylvania Avenue, qui relie le Capitole à la Maison Blanche. 8.000 personnes les suivront, dont les différents corps d'armée, des fanfares de lycées et d'universités ou encore des anciens combattants. La troupe new-yorkaise de danseuses The Rockettes devrait assurer l'animation, même si certaines de ses membres avaient exprimer leur réticence à participer. Enfin, les couples Trump et Pence se montreront à trois bals organisés à Washington pour l'investiture.



Mais les regards seront également braqués sur les festivité organisées parallèlement par l'Amérique anti-Trump. Une Women's March, organisée contre la misogynie devrait rassembler des dizaines de milliers de personnes samedi 21 janvier à la même heure que la messe inter-religieuse à laquelle assisteront Trump et Pence à la cathédrale de Washington.