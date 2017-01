Barak Obama prend du repos mais ne restera pas inactif

REPLAY - Le 44e pérésident des États-Unis quitte la scène politique mais ne restera pas inactif. Il ambitionne de façonner l'élite de demain.

> Le Son de l'Image du 20 janvier 2017

Pour Barack Obama c'est le 1er jour du reste de sa vie. Il est là, au pied du Capitole, au premier rang, à côté de Joe Biden. Cravate bleue, grand sourire il écoute son successeur. Ça y'est le 44e président des États Unis n'est plus l'homme le plus puissant de la planète. Peu avant, Barack et Michele ont pris le thé avec Donald et Melania. Ils n'ont pas su quoi faire du cadeau de l'épouse du milliardaire.



Obama quitte la scène. Pendant la cérémonie, les effets personnels du couple Trump ont été installés dans cette Maison Blanche qui n'est plus sienne. Déjà hier dans les couloirs, les photos étaient retirées des cadres.

Des vacances avant de former les dirigeants de demain

Que va faire Barack Obama maintenant ? L'ex président et sa famille vont s'envoler, destination Palm Springs en Californie pour 15 jours de vacances. Et quelques parties de golf. Selon le site américain TMZ, ils voyageront à l'aller à bord d'un avion officiel mais leurs billets retour seront à leurs frais. Ils s'installeront ensuite à Washington dans le quartier chic de Kalorama, à seulement 3 kilomètres de leur ancienne adresse.



Depuis une semaine, les déménageurs s'activent dans cette maison de 9 chambres aux briques rouges. Le loyer est estimé à un peu moins de 20.000 euros. Les Obama devraient rester dans la capitale américaine jusqu'en 2019, le temps que leur fille Sasha termine son lycée ! L'ancien président disposera lui d'un bureau.



Grâce à sa fondation, il ambitionne de former les décideurs de demain, l'inauguration du bâtiment est prévue pour 2021 à Chicago : SA ville. La presse américaine parle déjà de la "Start Up Obama". Je vous pari qu'on n'a donc pas fini d'entendre parler de lui !