France-Portugal : les 3 enjeux du choc du groupe 3 de la Ligue des Nations

publié le 10/10/2020 à 09:30

Huit ans s'étaient écoulés entre la demi-finale de la Coupe du monde 2006 remportée par les Bleus (1-0) et les retrouvailles avec Cristiano Ronaldo et ses partenaires, en amical, en octobre 2014 au stade de France (2-1). La France avait encore dominé le Portugal dans une rencontre sans enjeu, à Lisbonne, un an plus tard. Mais en finale de l'Euro 2016, à domicile, les hommes de Fernando Santos avaient brisé le rêve de ceux de Didier Deschamps (1-0 a.p.).

Quatre nouvelles années plus tard, Français et Portugais doivent se rencontrer à trois reprises en quelques mois. Il y a d'abord une double confrontation en Ligue des Nations, dimanche 11 octobre (20h45) à Saint-Denis puis samedi 14 novembre (20h45) à Lisbonne. Et si l'Euro 2020, reporté à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, peut bien se tenir, un Portugal-France est prévu au 1er tour à Budapest le mercredi 23 juin prochain (21h).

Ce sera le troisième et dernier match des champions du monde et des champions d'Europe, dans un groupe F qui comporte aussi l'Allemagne et un adversaire encore indéterminé (verdict le 12 novembre). Au-delà de la qualification pour les 8es de finale, c'est sans doute la place finale déterminante pour la suite qui sera en jeu.

1. Prendre une option sur la 1re place du groupe 3

La rencontre à venir, quatre jours après la ballade face à l'Ukraine (7-1), comporte beaucoup moins d'enjeux. Si elle pourra servir de rattrapages aux cancres des éliminatoires du Mondial 2022, cette Ligue des Nations offre avant tout un titre honorifique, que le Portugal a d'ailleurs été le premier à remporter, en juin 2019.

Pour cette deuxième édition, la France et le Portugal ont été placés avec la Suède et la Croatie dans le groupe 3 de la Ligue la plus forte, le A. Après deux journées, le 2e et le 5e au classement Fifa pointent en tête avec 6 points contre 0 aux deux autres. Les Portugais sont devant les Bleus à la différence de buts (+5 contre +3).

2. Test d'envergure

C'est donc une option sur la 1re place finale du groupe que le vainqueur prendra, s'il y en a un. Elle débouchera sur un tournoi final à quatre, a priori en octobre 2021, avec demi-finales et finale. Mais au-delà, les deux équipes entendent poursuivre face à une référence mondiale leur série de matches sans défaite, 10 pour la France, 5 pour le Portugal.

Cristiano Ronaldo et ses partenaires restent sur un 0-0 face à l'Espagne en amical après des succès sur la Croatie (4-1) et en Suède (0-2) en septembre. Depuis leur nul face à la Turquie (1-1) en octobre 2019, les Bleus ont signé 5 succès, contre la Moldavie (2-1), l'Albanie (0-2), la Suède (0-1), la Croatie (4-2) et donc l'Ukraine (7-1). Les Turcs sont également les derniers à les avoir battu (2-0), en juin 2019, à Konya.

3. Quel schéma pour les Bleus ?

Dernière interrogation majeure de cette rencontre de prestige, le schéma pour lequel optera Didier Deschamps. Disposés en 4-4-2 "losange" face à l'Ukraine, les Bleus avaient évolué en 3-4-1-2 lors de leurs trois précédentes rencontres. Quelle organisation le sélectionneur va-t-il choisir pour contrer les hommes de Fernando Santos, sans doute disposés en 4-3-3 ?