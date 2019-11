Antoine Griezmann et Olivier Giroud à Saint-Denis le 14 octobre 2019

publié le 14/11/2019 à 20:11

Les Bleus peuvent remercier les Turcs et les Islandais. Non seulement le 0-0 à Istanbul en début de soirée qualifie l'équipe de France pour le prochain Euro (12 juin-12 juillet), en compagnie de la Turquie, mais il lui offre en plus la possibilité de terminer en tête de sa poule devant les Turcs.

Si les hommes de Didier Deschamps battent la Moldavie et s'imposent en Albanie dimanche 17 novembre (20h45), ils n'auront pas à se soucier du résultat de la Turquie en Andorre. Face aux 175e et 65e nations au classement Fifa, toutes deux battues 4-1 par les Champions du Monde à l'aller, la mission semble envisageable.

Pour aller chercher ces trois points qui compteront dans la désignation des têtes de série pour le tirage au sort du samedi 30 novembre, Didier Deschamps aligne face à la Moldavie un quatuor très offensif constitué de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Kingsley Coman et Olivier Giroud.