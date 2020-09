Ligue des Nations : à quoi sert la deuxième édition ?

publié le 03/09/2020 à 08:30

Même de nombreux amateurs de football avaient oublié son existence. La Ligue des Nations, tournoi inauguré en 2018 par l'Uefa pour remplacer les fenêtres de matches amicaux, est de retour pour sa deuxième édition à partir de jeudi 3 septembre, avec un Allemagnbe - Espagne notamment. La France débutera sa campagne en Suède, samedi 5 septembre (20h45).

Lors du tirage au sort effectué le 3 mars à Amsterdam, juste avant que l'épidémie de coronavirus ne prenne une ampleur mondiale, les Bleus ont été placés dans le groupe 3 de la Ligue A avec le Portugal et la Croatie en plus de la Suède. Rappelons que les 55 pays européens sont répartis en quatre Ligues (A, B, C et D) en fonction de leur niveau.

Chaque Ligue est composée de plusieurs groupes, dont les équipes s'affrontent en matches aller-retour entre septembre et novembre 2020. La France avait hérité de l'Allemagne et des Pays-Bas en 2018. La formule a été revue cette année avec des groupes de quatre. Dans le 1er de la Ligue A on retrouve par exemple la Hollande, l'Italie, la Pologne et la Bosnie-Herzégovine.

Le Portugal tenant du titre

Les quatre vainqueurs de groupe de cette Ligue A se disputeront le trophée honorifique lors d'une phase finale dont les dates et les lieux n'oint pas encore été fixés, avec demies, match pour la troisième place et finale. L'an dernier, début juin 2019, le Portugal avait été sacré à domicile en battant la Suisse en demi-finale (3-1) et les Pays-Bas (1-0) en finale.

Par ailleurs, le dernier de chaque groupe est relégué dans la Ligue inférieure pour la prochaine édition (2022-23) ; le premier de chaque groupe des Ligue B, C et D est promu à l'échelon supérieur.

Deux repêchés pour les barrages du Mondial 2022

L'enjeu de cette nouvelle compétition reste maigre, avec principalement un titre honorifique décerné lors de la phase finale entre les meilleures équipes de Ligue A. Mais ce n'est pas tout : une bonne performance dans la compétition peut offrir une chance de jouer le Mondial 2022 au Qatar.

Attention, l'usine à gaz se renforce encore un peu plus. Il y aura bien des éliminatoires classiques pour la prochaine Coupe du monde dans la zone Europe, entre mars et novembre 2021. Le tirage au sort des 10 groupes n'a pas encore été effectué et sa date n'est pas non plus connue.

L'Europe aura droit à 13 places au Qatar. Les 10 premiers de groupes décrocheront leur billet. Les 2es disputeront deux matches de barrage à élimination directe pour décrocher l'une des trois places restantes. Ils seront accompagnés par les deux repêchés de la Ligue des nations qui auront raté leurs qualifications.

Ligue des Nations : le plateau de la deuxième édition Crédit : Laurence SAUBADU, Vincent LEFAI, Kun TIAN / AFP