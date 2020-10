Ligue des champions : le calendrier avec les dates du PSG, de l'OM et de Rennes

publié le 05/10/2020 à 20:12

Un choc pour commencer. Finaliste sortant, le PSG débutera sa campagne de Ligue des champions 2020-2021 au Parc des Princes face à Manchester United (groupe H) le mardi 20 octobre (21h). Huit jours plus tard (18h55), les hommes de Thomas Tuchel se rendront à Istanbul défier Basaksehir.

Il y aura ensuite la double confrontation avec le RB Leipzig les mercredi 4 novembre (21h) en Autriche et mardi 24 novembre (21h) à Paris, puis le déplacement à Old Trafford le mercredi 2 décembre (21h) et enfin la réception du champion de Turquie le mardi 8 décembre (21h).

Rennes (groupe E) jouera les même soirs que le PSG, alors que l'OM évoluera la veille ou le lendemain (lire ci-dessous). Pour sa première participation à la phase de poules, le club breton commencera à domicile contre les Russes de Krasnodar. Suivront deux déplacements périlleux à Séville puis à Chelsea.

Marseille-Manchester City le mardi 27 octobre

Les Blues d'Olivier Giroud viendront au Roazhon Park lors de la 4e journée le mardi 24 novembre (18h55). Le Stade Rennais rejouera à cet horaire avancé le mercredi 2 décembre sur la pelouse de Krasnodar et terminera à la maison contre Séville le mardi 8 décembre. Rappelons que les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les 8es de finale et que le 3e est reversé en Europa League.

De retour à ce niveau après sept ans d'absence et un zéro pointé en six matches, Marseille (groupe C) entamera l'aventure en Grèce, chez l'Olympiakos de Mathieu Valbuena, le mercredi 21 octobre (21h). Le premier des deux chocs face à Manchester City est prévu six jours plus tard (21h) au Vélodrome.

L'OM ira à Porto le mardi 3 novembre (21h) et recevra le champion du Portugal le mercredi 25 novembre (21h), avant de recevoir l'Olympiakos le mardi 1er décembre (21h) et de se rendre à l'Etihad Stadium de Manchester le mercredi 9 décembre (21h). Autres dates à noter : les retrouvailles Messi-Ronaldo auront lieu les mercredi 28 octobre (21h) à Turin et mardi 8 décembre (21h) à Barcelone).

Ligue des champions 2020-2021 : les huit groupes Crédit : AFP

Le calendrier de la phase de groupes :

1re journée :

Mardi 20 octobre :

Groupe E :

Chelsea (ENG) - FC Séville (ESP)

Rennes (FRA) - Krasnodar (RUS)

Groupe F :

Zenit Saint-Pétersbourg (RUS) - Club Bruges (BEL)

Lazio Rome (ITA) - Borussia Dortmund (GER)

Groupe G :

Dynamo Kiev (UKR) - Juventus (ITA)

FC Barcelone (ESP) - Ferenvcaros (HUN)

Groupe H :

PSG (FRA) - Manchester United (ENG)

Leipzig (GER) - Istanbul Basaksehir (TUR)



Mercredi 21 octobre :

Groupe A :

Salzbourg (AUT) - Lokomotiv Moscou (RUS)

Bayern Munich (GER) - Atlético Madrid (ESP)

Groupe B :

Real Madrid (ESP) - Shakhtar Donetsk (UKR)

Inter Milan (ITA) - Mönchengladbach (GER)

Groupe C :

Manchester City (ENG) - Porto (POR)

Olympiakos (GRE) - Marseille (FRA)

Groupe D :

Ajax Amsterdam (NED) - Liverpool (ENG)

Midtjylland (DEN) - Atalanta Bergame (ITA)



2e journée :



Mardi 27 octobre :

Groupe A :

Lokomotiv Moscou (RUS) - Bayern Munich (GER)

Atletico Madrid (ESP) - Salzbourg (AUT)

Groupe B :

Shakhtar Donetsk (UKR) - Inter Milan (ITA)

Mönchengladbach (GER) - Real Madrid (ESP)

Groupe C :

Porto (POR) - Olympiakos (GRE)

Marseille (FRA) - Manchester City (ENG)

Groupe D :

Liverpool (ENG) - Midtjylland (DEN)

Atalanta Bergame (ITA) - Ajax Amsterdam (NED)

Mercredi 28 octobre :

Groupe E :

Krasnodar (RUS) - Chelsea (ENG)

FC Séville (ESP) - Rennes (FRA)

Groupe F :

Borussia Dortmund (GER) - Zenit Saint-Pétersbourg (RUS)

Club Bruges (BEL) - Lazio Rome (ITA)

Groupe G :

Juventus (ITA) - FC Barcelone (ESP)

Ferencvaros (HUN) - Dynamo Kiev (UKR)

Groupe H :

Istanbul Basaksehir (TUR) - PSG (FRA)

Manchester United (ENG) - Leipzig (GER)



3e journée :

Mardi 3 novembre :



Groupe A :

Lokomotiv Moscou (RUS) - Atletico Madrid (ESP)

Salzbourg (AUT) - Bayern Munich (GER)

Groupe B :

Shakhtar Donetsk (UKR) - Mönchengladbach (GER)

Real Madrid (ESP) - Inter Milan (ITA)

Groupe C :

Manchester City (ENG) - Olympiakos (GRE)

Porto (POR) - Marseille (FRA)



Groupe D :

Midjtylland (DEN) - Ajax Amsterdam (NED)

Atalanta (ITA) - Liverpool (ENG)



Mercredi 4 novembre :

Groupe E :

FC Séville (ESP) - Krasnodar (RUS)

Chelsea (ENG) - Rennes (FRA)



Groupe F :

Zenit Saint-Pétersbourg (RUS) - Lazio Rome (ITA)

Club Bruges (BEL) - Borussia Dortmund (GER)



Groupe G :

FC Barcelone (ESP) - Dynamo Kiev (UKR)

Ferencvaros (HUN) - Juventus (ITA)

Groupe H :

Istanbul Basaksehir (TUR) - Manchester United (ENG)

Leipzig (GER) - PSG (FRA)



4e journée :

Mardi 24 novembre :

Groupe E :

Krasnodar (RUS) - FC Séville (ESP)

Rennes (FRA) - Chelsea (ENG)

Groupe F :

Lazio Rome (ITA) - Zenit Saint-Pétersbourg (RUS)

Borussia Dortmund (GER) - Club Bruges (BEL)



Groupe G :

Dynamo Kiev (UKR) - FC Barcelone (ESP)

Juventus (ITA) - Ferencvaros (HUN)

Groupe H :

Manchester United (ENG) - Istanbul Basaksehir (TUR)

PSG (FRA) - Leipzig (GER)

Mercredi 25 novembre :

Groupe A :

Atlético Madrid (ESP) - Lokomotiv Moscou (RUS)

Bayern Munich (GER) - Salzbourg (AUT)

Groupe B :

Mönchengladbach (GER) - Shakhtar Donetsk (UKR)

Inter Milan (ITA) - Real Madrid (ESP)

Groupe C :

Olympiakos (GRE) - Manchester City (ENG)

Marseille (FRA) - Porto (POR)

Groupe D :

Liverpool (ENG) - Atalanta Bergame (ITA)

Ajax Amsterdam (NED) - Midtjylland (DEN)



5e journée :

Mardi 1er décembre :

Groupe A :

Lokomotiv Moscou (RUS) - Salzbourg (AUT)

Atlético Madrid (ESP) - Bayern Munich (GER)

Groupe B :

Shakhtar Donetsk (UKR) - Real Madrid (ESP)

Mönchengladbach (GER) - Inter Milan (ITA)

Groupe C :

Marseille (FRA) - Olympiakos (GRE)

Porto (POR) - Manchester City (ENG)

Groupe D :

Liverpool (ENG) - Ajax Amsterdam (NED)

Atalanta Bergame (ITA) - Midtjylland (DEN)

Mercredi 2 décembre :



Groupe E :

Krasnodar (RUS) - Rennes (FRA)

FC Séville (ESP) - Chelsea (ENG)

Groupe F :

Borussia Dormtund (GER) - Lazio Rome (ITA)

Club Bruges (BEL) - Zenit Saint-Pétersbourg (RUS)

Groupe G :

Juventus (ITA) - Dynamo Kiev (UKR)

Ferencvaros (HUN) - FC Barcelone (ESP)

Groupe H :

Istanbul Basaksehir (TUR) - Leipzig (GER)

Manchester United (ENG) - PSG (FRA)



6e journée :

Mardi 8 décembre :

Groupe E :

Chelsea (ENG) - Krasnodar (RUS)

Rennes (FRA) - FC Séville (ESP)

Groupe F :

Zenit Saint-Pétersbourg (RUS) - Borussia Dortmund (GER)

Lazio Rome (ITA) - Club Bruges (BEL)

Groupe G :

FC Barcelone (ESP) - Juventus (ITA)

Dynamo Kiev (UKR) - Ferencvaros (HUN)

Groupe H :

PSG (FRA) - Istanbul Basaksehir (TUR)

Leipzig (GER) - Manchester United (ENG)



Mercredi 9 décembre :

Groupe A :

Bayern Munich (GER) - Lokomotiv Moscou (RUS)

Salzbourg (AUT) - Atlético Madrid (ESP)

Groupe B :

Real Madrid (ESP) - Mönchengladbach (GER)

Inter Milan (ITA) - Shakhtar Donetsk (UKR)

Groupe C :

Manchester City (ENG) - Marseille (FRA)

Olympiakos (GRE) - Porto (POR)

Groupe D :

Ajax Amsterdam (NED) - Atalanta Bergame (ITA)

Midtjylland (DEN) - Liverpool (ENG)

8es de finale :



Tirage au sort : lundi 14 décembre

Matches aller : mardi 16, mercredi 17, mardi 23 et mercredi 24 février

Matches retour : mardi 9, mercredi 10, mardi 16 et mercredi 17 mars

Quarts de finale :



Tirage au sort : 19 mars

Matches aller : mardi 6 et mercredi 7 avril

Matches retour : mardi 13 et mercredi 14 avril

Demi-finales :



Tirage au sort : vendredi 19 mars

Matches aller : mardi 27 et mercredi 28 avril

Matches retour : mardi 4 et mercredi 5 mai

Finale :



Samedi 29 mai à Istanbul, stade Atatürk :