publié le 07/10/2020 à 20:00

De retour en septembre après près de dix mois d'absence en raison de la crise du coronavirus, avec deux victoires à la clef en Ligue des Nations en Suède (0-1) et face à la Croatie (4-2), les Bleus entament leur séquence d'octobre par une rencontre amicale contre une équipe d'Ukraine largement amoindrie par la Covid-19.

Ils enchaîneront dimanche 11 octobre (20h45), encore au Stade de France, face au Portugal de Cristiano Ronaldo, pour le choc du groupe 3 de la Ligue A de la Ligue des Nations. Le troisième match en huit jours est prévu mercredi 14 octobre (20h45) à Zagreb. L'occasion pour Didier Deschamps de donner du temps de jeu aux 23 joueurs appelés - "cas contact", Adrien Rabiot pourrait réintégrer le groupe après ce France-Ukraine.

L'équipe de France reste sur une série de neuf matches sans défaite (huit victoires entrecoupées d'un nul face à la Turquie en octobre 2019) et n'a subi que trois revers lors de ses 38 derniers matches, contre la Colombie en mars 2018 (2-3), aux Pays-Bas en septembre 2018 (2-0) et en Turquie en juin 2019 (2-0).

Le film de la soirée :

21h10 - C'est parti au Stade de France, ce sont les Ukrainiens qui ont donné le coup denvoi.



21h09 - Une minute de silence est respectée en hommages aux victimes des inondations dans le Sud-Est de la France.



21h03 - Andreï Shevchenko est à la tête de la sélection ukrainienne depuis 2016. Son bilan est de 57,6% de victoires en 33 matches.



20h56 - Seulement deux titulaires de la finale du Mondial 2018 sont alignés d'entrée ce soir : Benjamin Pavard et Olivier Giroud.



20h50 - Six changements seront autorisés ce soir, contre cinq dimanche et mercredi prochain en Ligue des Nations.



20h44 - Le coup d'envoi de cette rencontre est prévu à 21h10. Ce sera 20h45 contre le Portugal et la Croatie.



20h37 - Avec 100 sélections, Olivier Giroud est le huitième Français le plus sélectionné de l'histoire derrière Lilian Thuram (142, record), Thierry Henry (123), Marcel Desailly (116), Hugo Lloris (116), Zinédine Zidane (108), Patrick Vieira (107) et Didier Deschamps (103).



20h29 - La charnière centrale ukrainienne affiche une moyenne d’âge de 19,5 ans.



20h23 - Touché par le coronavirus, le Lyonnais Léo Dubois a dû cédé sa place au Madrilène Ferland Mendy.



20h15 - Privée de trois de ses gardiens de but testés positifs au coronavirus, l'Ukraine a inscrit sur la feuille de match son entraîneur des gardiens Oleksandr Shovkovskiy, 45 ans, qui compte 92 sélections, la dernière en 2012.



20h09 - Pour sa 100e sélection, Olivier Giroud portera le brassard de capitaine ce soir, une première pour lui.



20h04 - Les équipes de départ sont connues. Aouar et Camavinga sont titulaires côté français dans un 4-4-2, Mbappé et Griezmann remplaçants :



France : Mandanda - Pavard, Upamecano, Lenglet, Digne - Nzonzi, Camavinga, Tolisso, Aouar - Martial, Giroud

Ukraine : Bushchan - Konoplya, Zabarny, Mykolenko, Mykhaylichenlo - Makarenko, Kharatin - Malinovskyo, Shaparenko, Zubkov - Yarmolenko

20h00 - Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous.