Quels adversaires pour les Bleus ? Suivez le tirage au sort de l'Euro 2020 en direct

publié le 30/11/2019 à 17:00

À moins de 200 jours de l'Euro 2020 (195 précisément), les Bleus vont connaître la composition de leur groupe au 1er tour de la grande compétition qui se déroulera du 12 juin au 12 juillet dans 12 villes du continent et autant de pays. Ils peuvent trembler.

Placés dans le 2e des quatre chapeaux, ils sont certains de tomber sur l'un de ces quatre adversaire : Allemagne, Angleterre, Espagne ou Italie (chapeau 1). Il peut aussi y avoir le Portugal, tenant du titre placé dans le chapeau 3.

Les premières boules seront tirées à partir de 18h30 depuis le Romexpo Exhibition Centre de Bucarest, en présence des sélectionneurs des 20 nations déjà qualifiées, dont Didier Deschamps.

Le groupe B déjà quasiment complet

L'effet de surprise, cependant, est légèrement entamé avant même la cérémonie car certains groupes sont déjà en partie pré-remplis pour des raisons sportives, diplomatiques et géographiques qui tiennent à l'organisation de cet Euro particulier.

La Belgique, par exemple, connaît déjà sa destination et quasiment tous ses adversaires : les ambitieux demi-finalistes du Mondial 2018 iront à Saint-Pétersbourg et Copenhague pour défier la Russie et le Danemark, ainsi que la Finlande ou le Pays de Galles dans le groupe B.

17h25 - Enfin, en Russie en 2018, les adversaires de la France au premier tour étaient dans cet ordre l'Australie (2-1), le Pérou (1-0) et le Danemark (0-0).



17h19 - Lors du Mondial 2014, les Bleus n'étaient pas non plus têtes de série mais avaient bénéficié d'un tirage très clément avec la Suisse, déjà, plutôt que le Brésil, l'Argentine, l'Allemagne ou l'Espagne dans le chapeau 1. Leur groupe avait été complété par l'Équateur et le Honduras.



17h12 - Il y a quatre ans, pour l'Euro 2016, la France était tête de série et avait hérité de la Suisse, de la Roumanie et de l'Albanie. Futur vainqueur, le Portugal n'avait terminé que 3e de son groupe derrière la Hongrie et l'Islande et devant l'Autriche. Les partenaires de Cristiano Ronaldo avaient été repêchés en tant que meilleurs 3es de groupe, à la différence de buts.

17h00 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce tirage au sort.